Alassio. L’evento straordinario che riporta la città al Medioevo, sotto la guida del gruppo “I Giullari del Carretto” e che rappresenta una rievocazione storica unica nel suo genere, destinata a diventare una tradizione annuale che celebrerà la storia e la cultura, è nel pieno della sua rappresentazione.

Oggi e domani, 7 e 8 giugno 2025, saranno protagonisti circa 130 artisti divisi in truccatori, giocolieri, trampolieri, equilibristi, musici, danzatrici, fachiri, maghi ed illusionisti, e poi ancora sbandieratori, armigeri, falconieri, figuranti di ogni tipo. I cortei storici e gli spettacoli animeranno la città. Due cortei storici al giorno per le vie cittadine, il sabato alle ore 17 e alle ore 21 e la domenica alle ore 11 e alle ore 15.30. Le attrazioni e gli spettacoli, compreso le animazioni itineranti, inizieranno il sabato dalle ore 18.30 con spettacolo finale alle ore 22.30 in Piazza Partigiani, la domenica dalle ore 10.30 con spettacolo a conclusione dell’evento alle ore 17.30 sempre in Piazza Partigiani.

