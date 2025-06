Ad Andora torna “Supereroi per il Gaslini”, evento benefico con cosplay, giochi di ruolo e rievocazioni

Andora. Nei panni dei supereroi e dei personaggi delle saghe più famose al mondo per raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico Gaslini. Sabato 14 giugno 2025, torna “Supereroi per il Gaslini”, l’evento di beneficenza che unisce solidarietà, intrattenimento e cosplay, organizzata dal Lions Club Andora Valle del Merula con il patrocinio del Comune di Andora.

Giunto alla sua terza edizione, ideato da Luca Marchiano nel 2019 insieme allo staff del Bar Napoleon, il progetto è cresciuto grazie all’energia di volontari, associazioni, artisti, commercianti e cittadini, trasformando una semplice intuizione in un evento biennale atteso e riconosciuto.

L’area di azione fra piazza Doria, via Doria e una piccola porzione di via Clavesana, vedrà agire tante realtà: sono molti coloro che attraverso la pratica del cosplay, della rievocazione storica si prestano a sostenere iniziative benefiche.

“La scorsa edizione il pubblico ci ha sorpreso con la sua generosità e questo ci ha spinto sostenere e potenziare questo evento ideato da Luca Marchiano con una passione che ha conquistato tutti”, ha dichiarato Fabio Cavallo, presidente del Lions Club Andora Valle Merula.

La manifestazione ha raccolto l’adesione di tantissime associazioni nazionali e locali unite dall’obiettivo di far divertire grandi e bambini. Fra gli aderenti istituzionali anche la Polizia di Stato che metterà a disposizione per le foto la sua mitica Lamborghini Huracan, ma anche la Protezione Civile, la Croce Bianca di Andora, Avis e Vigli del fuoco con i loro percorsi divertenti.

Grande attesa per la presenza di una storica compagine che si ispira alla saga di Star Wars: il gruppo 501st Italica Garrison, con la Rebel Legion Italian Base, R2-KT Italia e i tecnici della Droid Builders Italia, con il droide rosaR2KT.

“La 501st Italica Garrison è il più grande club di costumi imperiali in Italia, la Rebel Legion Italian Base è la controparte “ribelle”, mentre R2KT è il piccolo #Ambassadroid che porta sorrisi ai bambini malati e che giunge ad Andora per raccogliere fondi per l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova devoluti tramite la Fondazione Gasliniinsieme – ha dichiarato Luca Marchiano che da sempre veste i panni di Batman – Tutte le associazioni, si esibiscono gratuitamente e compongono una squadra fortissima e motivata a far divertire grandi e bambini. Sono grato al Comune di Andora ed in particolare al vice sindaco Daniele Martino per il fondamentale sostegno che ha affiancato l’organizzazione in modo attivo e umano, insieme al presidente del Lions Club Andora Valle del Merula Fabio Cavallo che ha sostenuto l’idea del gruppo Supereroi per i bambini”.

L’elenco degli aderenti è lunghissimo. Oltre alle associazioni già citate, saranno presenti l’Associazione Yepp Albenga, specializzata in giochi da tavolo, i commercianti di via Doria e di tutta Andora, colonne portanti della manifestazione, il gruppo LARP Echi di Lyguris che proporranno giochi di ruolo dal vivo ed attività di tiro con l’arco e giochi fantasy e i Merli di Acciaio specializzati in rievocazioni storiche, il torneo di Magic (in collaborazione con Kraken Alassio), i giochi di soft air con il Nucleo Ardente, Moonflower Tattoo Albenga, con un laboratorio di disegno e mini-tatuaggi per bambini, l’accompagnamento musicale della band Just Play, di Luca Mannella & Jeferson Revello, Chiara Peirone, performer di pole dance, Gabriele Caridi, giovanissimo artista locale che animerà il pomeriggio. Storici amici del Gaslini sono il Fiat 500 Club Italia e il gruppo “Supereroi per i bambini” amici cosplay provenienti da tutta la Liguria e non solo.

“Dopo le bellissime edizioni del 2019 e del 2023, ritorna con grande entusiasmo questa eccezionale manifestazione- ha dichiarato il Vice Sindaco con delega ai Rapporti con le Associazioni Daniele Martino che aggiunge: “Luca Marchiano, come poledrico ideatore, e Fabio Cavallo, come qualificato organizzatore, sono i punti di riferimento di un evento di altissimo profilo. Grazie al contributo e alla disponibilità dei Lions, delle Associazioni, dei Commercianti, degli Artisti e delle Forze dell’Ordine, ci sarà un grande momento condiviso con l’obiettivo di aiutare l’Ospedale Gaslini.”

La Libreria Squilibri, ospiterà la presentazione del libro “Filosofare con i Bambini? A scuola si può!” di Rosanna Lavagna, a cura del professore Giordano Siccardi.

Non mancheranno attività ludico-educative, una grande lotteria benefica con premi come voli panoramici, esperienze Luxury Rent, lezioni a cavallo ed escursioni di pesca.

Tra i partner della giornata anche la neonata Associazione Andora Giovani, che offrirà supporto durante l’evento e si occuperà di organizzare il post-serata in un locale sulla spiaggia, per chiudere in bellezza una giornata all’insegna della solidarietà.