Ad Albenga un mese di giugno dedicato allo sport: ecco tutti gli appuntamenti

Albenga. Il mese di giugno ad Albenga è tutto dedicato allo sport. Tra mare e terra, la città si trasforma in una vera capitale dell’outdoor con eventi sportivi per tutti i gusti, dai più competitivi agli amanti del tempo libero attivo.

Ecco gli eventi da non perdere:

– 3/5 luglio Trofeo di Calcio Città di Albenga

– 6/8 giugno Fiera dell’Outdoor in centro storico e Piazza del Popolo. Occasione unica per provare diversi sport da fare all’aria aperta e prendere informazioni su tutte quelle attività che sul nostro territorio si possono svolgere 365 giorni l’anno. Dall’arrampicata su parete rocciosa, alle slack line, passando per la mountain bike, il trekking, il golf, il nuoto in acque libere o i diving e molto altro.

– 11/15 giugno San Giorgio Sport Show un evento che ha come scopo quello di dare la possibilità alle associazioni sportive del comprensorio ingauno e della provincia di Savona, di far conoscere le proprie discipline.

– 14/15 giugno “A tutto mare: dritti all’isola e oltre”. Nella giornata del 14 giugno sono previste attività outdoor mare nell’area definita “piscina naturale”, ovvero lo specchio acqueo che sarà delimitato da boe per permettere le attività e che si estenderà per il primo tratto dalla battigia fino a 200 metri dalla costa, e per la seconda parte nel corridoio di collegamento direttamente con l’Isola Gallinara in Zona Vadino. Scopri le Experience a pagamento proposte su www.scoprialbenga.it

E ancora:

– 14 giugno conferenza “Viaggio in immersione per gli oceani del mondo….per riscoprire la bellezza del mar ligure” con il biologo marino Emilio Mancuso e la giornalista Gloria Olimpio h 17:30 all’Auditorium S. Carlo di Albenga

– 15 giugno, in sinergia con le iniziative di Liguria Tourism, si terrà la gara di nuoto “Dritti all’Isola”, un evento che si svolge in acque libere e che attira centinaia di appassionati e atleti che si sfideranno su differenti distanze dalla spiaggia di Albenga verso l’Isola Gallinara.

– 20-21-22 Giugno Campionato italiano giovanile XCO Albenga Mountainbike

– 27/29 giugno “Un mare di fitness”in Piazza De Andre’. Tre giorni intensi dedicati alla conoscenza del mondo dello sport e che vedrà la partecipazione di numerose palestre della città e Associazioni sportive, con tanti ospiti tra preparatori, nutrizionisti, massaggiatori e insegnanti che svolgeranno allenamenti accessibili a tutti e per tutte le età. Sono previste attività gratuite come Pilates, Yoga, Spinning, Space Jump, Schiena Sana, Kickboxing, Fit Boxe, Heels, Giro Tonic, tornei di basket e e tanto altro. Domenica ci sarà la corsa di beneficienza con “Albenga Runners” per adulti e bambini. Sul Lungomare sarà presente per la prima volta ad Albenga il Rolling Truck Street Food Festival.