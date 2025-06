Ad Albenga nasce il Centro per le Famiglie “Eufonia”: sarà inaugurato il 21 giugno

Albenga. Sabato 21 giugno, alle 17, presso il Chiostro Ester Siccardi (Viale Martiri della Libertà 1, Albenga), si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Centro per le Famiglie “Eufonia”, uno spazio dedicato all’ascolto, al sostegno e alla crescita delle famiglie del territorio.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria della giornalista e scrittrice Giorgia Cozza, autrice di numerosi manuali per genitori, libri per bambini e romanzi. Nel corso del pomeriggio, saranno proposti laboratori creativi, momenti di lettura condivisa e spunti di riflessione sulla genitorialità, con l’obiettivo di coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza accogliente e stimolante.

La giornata sarà anche un’occasione per conoscere da vicino le attività e i servizi offerti da Eufonia, con l’intervento della dottoressa Lara Catanese, psicologa psicoterapeuta e coordinatrice dei Centri Famiglie Eufonia per l’associazione Non Parto di Testa capofila del Progetto.

Durante la giornata interverrà anche la dott.ssa Martina Gallione operatore del Centro Famiglia che illustrerà da vicino il lavoro svolto.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso l’Auditorium San Carlo, in via Roma 70. Durante l’inaugurazione è prevista una merenda di benvenuto per festeggiare insieme l’apertura del nuovo spazio.

Afferma l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia:“Siamo orgogliosi di inaugurare il Centro per le Famiglie Eufonia ad Albenga: un progetto pensato per essere vicino alle famiglie, ascoltarne i bisogni e offrire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane della genitorialità. Questo nuovo spazio rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra comunità, dove adulti e bambini potranno trovare accoglienza, supporto e occasioni di crescita condivisa. Ringraziamo tutti i professionisti e le realtà coinvolte per aver reso possibile questo traguardo”.

Il Centro Eufonia è un progetto che ha tra le associazioni capofila Non Parto di Testa nata 15 anni fa a sostegno della maternità e delle famiglie che da allora segue e propone progetti in questo ambito.

Il Centro Eufonia nasce per offrire ascolto, orientamento e supporto alle famiglie, favorendo occasioni di incontro, crescita e condivisione. L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Albenga, in collaborazione con Regione Liguria, i Comuni del Distretto Sociosanitario 5 Finalese e le realtà territoriali coinvolte nel progetto.

Info e aggiornamenti: www.centrofamiglie.org; www.nonpartoditesta.it