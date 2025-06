Ad Albenga fa tappa “Coltiviamo l’Italia” di FdI: “Momento di confronto per raccogliere esigenze e settore del mondo agricolo”

Albenga. Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera presenta l’iniziativa nazionale “Coltiviamo l’Italia”, un momento di confronto aperto a tutta la cittadinanza con il mondo agricolo, finalizzato a “raccogliere esigenze e proposte dal settore”.

In Liguria, la tappa si terrà ad Albenga lunedì 16 giugno dalle 18 presso l’Auditorium San Carlo in via Roma. L’evento coinvolgerà un ampio pubblico di operatori agricoli e rappresentanti del settore, per discutere le sfide e le opportunità dell’agricoltura locale.

Parteciperanno all’iniziativa il senatore Gianni Berrino, il coordinatore provinciale di Savona di FdI Claudio Cavallo, gli onorevoli Matteo Rosso e Aldo Mattia, oltre al coordinatore regionale del dipartimento agricoltura di FdI Graziano Pedante.

Roberto Crosetto, presidente del circolo di Albenga e delle Valli Ingaune, dichiara: “Sono orgoglioso e soddisfatto che questo importante incontro-dibattito si svolga ad Albenga, un territorio dove l’economia agricola rappresenta il cuore pulsante della provincia di Savona. È fondamentale valorizzare e sostenere il settore agricolo, che purtroppo spesso si trova in difficoltà a causa delle sfide legate ai mercati e alla fragilità del nostro territorio. È nostro impegno lavorare insieme per trovare soluzioni concrete che possano rafforzare l’agricoltura locale e garantire un futuro più stabile e prospero per le imprese di Albenga e di tutta la provincia.”

“L’iniziativa prosegue il percorso nazionale di Fratelli d’Italia per sostenere l’agricoltura italiana, valorizzando il legame tra terra, popolazione e tradizioni, e promuovendo un dialogo costruttivo con gli operatori del settore”.