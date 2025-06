Accessibilità delle spiagge, contributi regionali a Pietra Ligure e Savona

Provincia. “La Regione ha approvato il Decreto che assegna 149 mila euro ai Comuni per migliorare l’accessibilità delle spiagge per le persone con ridotte capacità motorie. Per l’anno 2025 sono tredici i Comuni costieri che hanno presentato domanda e la graduatoria era stata approvata lo scorso 19 marzo.Per quanto riguarda il territorio provinciale di Savona, i Comuni beneficiari sono Pietra Ligure (15.000 euro) e Savona (6.000 euro)”. Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“La liquidazione avverrà in due fasi: un’erogazione immediata del 50% del contributo, seguita dal restante 50% alla trasmissione della certificazione di avvenuta realizzazione degli interventi entro la fine dell’anno corrente”, aggiunge.

“Desidero ringraziare la Giunta Regionale, ed in particolare l’assessore al Demanio Marittimo Marco Scajola, per questi fondi finalizzati a fare sì che le nostre spiagge siano davvero accessibili a tutti”, conclude.