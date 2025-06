Autostrade, rientri all’insegna delle code e degli incidenti. Mezzo in fiamme sulla A6: ecco la situazione

Savona/Albisola. Agg ore 19.30: sulla A6 la viabilità tra Millesimo e Ceva è tornata normale. Si registra però 1km di coda tra Ceva e Niella per incidente.

Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo e i volontari di Ceva mandati dal nucleo di Cuneo.

Pomeriggio di traffico intenso sulle autostrade liguri, complice il rientro dopo un fine settimana all’insegna del sole e del caldo. Traffico intenso che ha provocato una serie di incidenti ma tutti senza feriti.

In A10 una serie di tamponamenti: all’altezza di Varazze coinvolte quattro auto, in un altro caso tre veicoli (all’altezza di Pra’) e in un altro ancora un camion e un auto (sempre all’altezza di Pra’).

Sulla A6 invece ci sono rallentamenti per un veicolo (una peugeot 207) in fiamme tra Millesimo e Ceva (al km94+000), direzione Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma non ci sarebbero feriti.

Traffico intenso e coda a tratti, sempre sulla A10, anche tra Pietra Ligure e Savona.