A Villa Cambiaso “Sinfonie Armoniche”, un viaggio tra muse, musica e magia

Savona. Venerdì 20 giugno lo storico scenario di Villa Cambiaso in via Torino a Savona ospiterà un evento dal sapore intimo e raffinato: “Sinfonie Armoniche”, una serata che intreccia arte, musica e convivialità, per celebrare il finissage della mostra “Muse” dell’artista Ylli Plaka.

Ylli Plaka: Quando la scultura incontra l’anima femminile

Nato in Albania, Ylli Plaka si è formato tra i paesaggi intensi del suo paese natale e l’eleganza classica dell’Italia, dove oggi vive e lavora. Scultore Ceramista raffinato e sensibile, Plaka è noto per la sua capacità di evocare emozioni profonde attraverso figure eteree, oniriche, sospese tra mitologia e introspezione. Le sue “Muse”, protagoniste della mostra in chiusura, non sono solo soggetti scultorei: sono archetipi interiori, riflessi dell’animo umano, frammenti di bellezza che dialogano silenziosamente con lo spettatore.

Nel corso della serata, l’artista accompagnerà il pubblico in un breve ma suggestivo racconto delle sue Muse, svelando ispirazioni, simboli e percorsi creativi.

In occasione di “Sinfonie Armoniche”, i suoi spazi si animeranno in una serata dal sapore unico, dove ogni dettaglio – dall’arte alla musica, fino all’apericena in giardino – sarà pensato per offrire un’esperienza immersiva e armonica. “Sinfonie Armoniche” non è solo un evento: è un invito a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi ispirare. In un luogo dove il tempo sembra sospeso, tra le Muse di Ylli Plaka e le note del flauto, ogni ospite potrà ritrovare un frammento di bellezza, in un equilibrio perfetto tra arte e vita.

Il programma della serata

L’evento inizierà alle ore 19.30 in compagnia dell’artista Ylli Plaka, che introdurrà il pubblico al cuore pulsante della sua mostra “Muse”. A seguire, il momento musicale: un concerto dal vivo tra le opere dell’artista, affidato al talento della flautista Silvia Schiaffino, che guiderà gli ospiti in un viaggio sonoro tra le Muse, creando un dialogo tra le arti visive e quelle musicali. Sarà poi il momento di una apericena offerta nel giardino della villa, sotto le stelle, tra conversazioni, suggestioni e il profumo dell’estate ligure. La serata si concluderà con altri brani suonati dal vivo dalla Schiaffino nel giardino secolare.

Il biglietto ha un costo di 25 euro, apericena incluso. Prenotazione obbligatoria a questo link.