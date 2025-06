A Stella nasce un nuovo spazio per il benessere condiviso: al via il Dipartimento Tecnici della Relazione Persona-Animale MSP-Italia

Stella. Un’occasione speciale per esplorare il profondo legame tra esseri umani e animali: domenica 8 giugno 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso il Pet Star Club in località Vetriera a Stella, verrà presentato ufficialmente il nuovo Dipartimento Tecnici della Relazione Persona-Animale MSP-Italia, promosso dal Comitato Regionale Ligure del Movimento Sportivo Popolare.

L’iniziativa vuole accendere i riflettori sugli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), una realtà in costante crescita che integra l’amore incondizionato degli animali in contesti terapeutici, educativi e ludici. Come spiegano le linee guida del Ministero della Salute, l’interazione con gli animali può contribuire a migliorare il benessere psicofisico delle persone, favorendo la socializzazione, stimolando ricordi positivi e accrescendo l’autostima.

“Ognuno di noi ha sperimentato l’amore incondizionato di un animale, almeno una volta nella vita – afferma la presidente del Comitato Regionale Ligure, Dott.ssa Silvia Berardi – Giocare insieme, coccolarlo e prendersi cura di lui aiutano ad alleviare la tensione e lo stress. Inoltre fa riaffiorare vecchi ricordi ed accresce il senso di autostima. In generale, entrare in relazione con un animale permette di promuovere il senso di benessere. Negli ultimi decenni, si è diffusa l’idea che la relazione uomo-animale possa essere alla base di interventi riabilitativi, educativi e terapeutici per tutti coloro che vivono situazioni come l’Autismo o anziani ospitati in centri residenziali”.

Durante l’incontro verranno presentate le tre principali tipologie di interventi:

AAA – Attività Assistita con gli Animali, pensate per migliorare la qualità della vita attraverso attività ludico-ricreative, come ad esempio coccolare un cane;

EAA – Educazione Assistita con gli Animali, che rappresenta un intervento educativo per sviluppare e sostenere le risorse e le potenzialità della persona, imparando a prendersi cura dell’altro. In poche parole, l’animale diventa un mediatore per lo sviluppo delle capacità potenziali dell’individuo;

TAA – Terapia Assistita con gli Animali, finalizzata alla cura e il trattamento di disturbi con lo scopo di migliorare le condizioni fisiche, cognitive, emotive e sociali della persona. Solitamente, si tratta di co-terapie che non sostituiscono ma che supportano e amplificano gli interventi già seguiti dall’utente.

“In poche parole – conclude Berardi – questi interventi favoriscono la socializzazione e migliorano complessivamente la qualità di vita. L’obiettivo del Comitato Regionale Ligure Msp Movimento sportivo popolare, ente sportivo riconosciuto dal Coni, è, ovviamente, quello di offrire corsi di formazione che spicchino rispetto agli altri prima di tutto sotto il profilo qualitativo, la collaborazione con tutte le società e la diffusione di tale pratiche”.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino questa affascinante disciplina che mette al centro il rispetto e la cura dell’altro – umano o animale che sia.