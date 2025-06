A Savona la mostra “Immagini e parole dalla Sriscia di Gaza” in collegamento con la giornalista Nadra El Tibi

Savona. Testimonianza. Saranno immagini e parole che arrivano dalla Striscia di Gaza a fare riflettere, sabato pomeriggio negli spazi della Generale Aps.

Una mostra fotografica della giornalista Nadra El Tibi che si collegherà poi in diretta, alle 18 e 30, dalla Striscia di Gaza. L’evento in via San Lorenzo alle 18, grazie alla gentilezza della Generale Aps. “Immagini e parole dalla Striscia di Gaza”, il 28 giugno.

“Le foto scattate da questa ragazza di 25 anni che vive, sopravvive, nella striscia di Gaza e da 20 mesi documenta il massacro del suo popolo. – spiegano gli organizzatori a IVG.it – Sarà allestito anche un aperitivo al costo di 5 euro, non per essere insensibili verso quello che succede nella Striscia di Gaza e quello che sentiremo da Nadra, ma per stare insieme e partecipare alla vita e al lavoro della Società Generale A.P.S. sempre vicina e accogliente”.