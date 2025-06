A Roccavignale l’inaugurazione di un’altalena gigante: alta 6 metri, pesa 20 quintali

Roccavignale. È tutto pronto per l’inaugurazione di un’altalena gigante a Roccavignale: è alta 6 metri, pesa 20 quintali ed è realizzata con ottimo castagno valbormidese.

A raccontare la storia legata a questa curiosa è stato il sindaco Amedeo Fracchia: “Voglio raccontare un pezzetto di un progetto che parte da molto lontano, – ha spiegato. – Infatti nel 2015 uno dei problemi più ricorrenti che ci trovavamo ad affrontare era quello dell’abbandono dei rifiuti. In particolare al Giro Grande i materassi e le gomme nel bosco erano più degli alberi”.

“Cosi decidemmo non solo di pulire l’area ma di valorizzarla. Ricordo ancora con grande emozione quando il noto designer Chris Bangle venne in consiglio comunale a Roccavignale per decidere il colore della Panchina Gigante che a breve saremmo andati ad installare. Il 2 maggio 2016 iniziò questa avventura con l’inaugurazione dell’opera e da lì a breve realizzammo un BBQ e un area giochi. E poi venne l’ora del Cuore gigante e poi del chiosco Bar durante il Covid che si trasformò nel 2024 in un vero e proprio bar punto di riferimento turistico dell’alta valle”, ha proseguito il primo cittadino.

“Poi arrivò la finestra gigante per dare uno sguardo all’intera Val Bormida ed ora l’altalena gigante. L’altalena è quel gioco che ti fa sognare di volare. È un anticipo di quello che accadrà tra poco a Roccavignale con la realizzazione della Zip Line. Proprio ieri è arrivato il decreto della regione di 500mila euro per il finanziamento dell’opera”.

“Domani l’evento di inaugurazione è stato promosso anche dalla

Fondazione De Mari dando lustro a questo progetto. Dopo la classica inaugurazione la serata proseguirà con musica coinvolgete per tutte le età. Sarà un evento da non perdere”, ha concluso Fracchia.