A Rapallo il 54^ Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria

Rapallo torna ad essere protagonista del dibattito nazionale sul futuro economico e industriale dell’Italia con il 54° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, in programma il 13 e 14 giugno 2025 all’Excelsior Palace Hotel.

Come riporta Svolta.net, quest’anno il tema sarà “Passione d’impresa – In ogni sfida, un inizio” e vedrà alternarsi sul palco esponenti di governo, imprenditori di riferimento, startup e nuove voci dell’imprenditoria under-40.

“Abbiamo scelto un tema che parla di coraggio, di visione, ma soprattutto di responsabilità,” ha dichiarato Fabiano Gollo, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Liguria e Project Leader del Convegno.

“In un Paese che spesso parla dei giovani ma troppo raramente con i giovani, questo appuntamento è un’occasione concreta per rimettere al centro le nuove generazioni come protagoniste del cambiamento. Il nostro obiettivo è ambizioso: vogliamo che da Rapallo parta una proposta vera, condivisa, per tracciare una rotta di sviluppo fondata sul merito, sull’innovazione, sulle pari opportunità. Non è solo un convegno, è un laboratorio di futuro. E farlo nella mia terra, con una squadra straordinaria, dà ancora più forza e significato a questo momento”.