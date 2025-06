A Quiliano torna “E…state ragazzi” con tanti eventi per bambini, ragazzi e per le famiglie

Quiliano. Anche quest’anno, come da tradizione ventennale, il Comune di Quiliano propone il nuovo programma di “E…state ragazzi” ricco di appuntamenti e vario di tematiche per bambini, ragazzi e per le famiglie.

Questo programma è frutto della collaborazione dell’Ente con le associazioni, le società, le aziende del territorio e volontari. Con grande soddisfazione il Comune presenta un calendario adatto ai più giovani e alle famiglie che si sviluppa per tutto il periodo estivo.

Attività che spaziano da corsi di ceramica, tenuti da Ylli Plaka a laboratori di riciclo creativo della SMS Fratellanza Quilianese, e dell’artista Grazia Ghisolfo, all’uso consapevole di Internet a cura dell’Associazione Govonis.

Non mancano l’attività teatrale dell’Associazione Culturale Teatro Cantiere e il corso di canto della Scuola Civica di Musica DNA Musica.

Interessante corso di lettura espressiva e interpretazione di un testo condotto dall’attore Lello Ceravolo.

Un’attenzione al verde e all’ambiente con il Vivaio Azienda agricola F.lli Rebella e la raccolta di erbe con il Circolo Acli S.Sebastiano condotto da Rosella Milano

La bibliotecaria Cristina Sosio della biblioteca civica Aonzo propone letture con Kamishibai e attività alla scoperta di essere “bibliotecario per un giorno” e laboratori, inoltre un incontro in collaborazione con la SMS di Montagna per una serata dedicata alla magia di Harry Potter

Gli appuntamenti teatrali con Il Teatro dell’Erba Matta e le tre serate del Wroom Fest 2025 Assemblea Teatro, come i tre incontri condotti dal Gruppo Cineforum “Quei Bravi Ragazzi” per la visione di Film, sono momenti da condividere con la famiglia, un modo di stare insieme da non perdere.

Iniziative anche con il Maneggio Quiliano Riding Club per sperimentare la sella.

Dal 24 al 29 giugno il torneo di calcio legato alla Festa dell’Albicocca, dai 5 ai 13 anni organizzato da UDS Quiliano e Valleggia

Nel mese di luglio anche “Giochi in piazza” a cura dell’associazione Valleggia Superiore e Gagliardi e il tradizionale “Festival dei giochi antichi” a cura della Associazione Tagliate Senza Frontiere.

Sul sito del Comune il programma dettagliato. Per informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo email ; servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it