A Loano e in Marina torna “CUBO LIVE”, la rassegna musicale itinerante del museo d’impresa del Gruppo Unipol

Loano. Torna nel cuore della riviera ligure ad animare l’estate di Loano, “CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi”, la rassegna itinerante di concerti gratuiti promossa da CUBO, museo d’impresa del Gruppo Unipol, realizzata in collaborazione con Marina di Loano e patrocinata dal Comune di Loano. Quattro gli appuntamenti – 1, 2, 4 e 5 luglio – che riempiranno lo Yacht Club Marina e Piazza Italia di note, voci e sonorità in grado di abbracciare i gusti più classici e quelli più contemporanei: dal tributo di Stefano Di Battista ai grandi film di Ennio Morricone alla giovane voce di Emma Nolde, passando per quella celebre e inconfondibile di Eugenio Finardi.

Dopo il successo dello scorso anno, torna inoltre il concerto all’alba: a risuonare sul lungomare saranno le musiche ancestrali eseguite da Antonello Salis, Daniele Di Bonaventura e Alessandro D’Alessandro.

In accordo con la missione del museo che è quella di “condividere cultura”, il programma estivo di CUBO è pensato per accogliere, intrattenere e, soprattutto, diffondere cultura grazie al linguaggio coinvolgente e universale della musica, uscendo dal perimetro delle sue sedi di Bologna e Milano per farsi luogo diffuso e partecipato.

Per il quinto anno consecutivo, CUBO LIVE torna così ad accompagnare l’estate degli italiani, con un ricercato palinsesto di concerti che tocca Torino, Loano, Milano e Bologna vedendo alternarsi artisti consolidati, come Raphael Gualazzi, Eugenio Finardi, Ron, Casino Royale, Paolo Jannacci, a talenti giovani, come Emma Nolde e il Duo Sirano, in un vivace mix di musica jazz, pop e classica, con l’obiettivo di offrire ad un pubblico trasversale l’opportunità di avvicinarsi alla migliore musica italiana e internazionale.

IL CALENDARIO A LOANO

Martedì 1° luglio, ore 21.30

Yacht Club Marina di Loano, Molo Centrale, Lungomare Nazario Sauro, 12

STEFANO DI BATTISTA MORRICONE STORIES

Quello del sassofonista Stefano Di Battista è un autentico tributo alle musiche da film di Ennio Morricone. Di Battista gioca con i temi del Maestro come fossero materia magica, sostanza di quella speciale e misteriosa zona della musica che ci riempie quasi inspiegabilmente l’anima. La scelta in qualche caso ricade su film dimenticati che meritano di essere valorizzati.

Con: Stefano Di Battista al sax, André Ceccarelli al drums, Frédéric Nardin al piano, Daniele Sorrentino al basso.

Prenotazione obbligatoria su cubounipol.it

In collaborazione con Articolture

Mercoledì 2 luglio 2025, ore 21:30

Yacht Club Marina di Loano, Molo Centrale, Lungomare Nazario Sauro, 12

EMMA NOLDE NUOVOSPAZIOTEMPOTOUR

Tra attimi di tenue emotività e slanci di travolgente energia, Emma Nolde sul palco è una garanzia. I suoi concerti sono veri e propri riti collettivi dove il pubblico è completamente immerso nell’esperienza. Uno spettacolo completo che alterna momenti intimi e lievi a momenti di vero e proprio r’n’r.

Con: Emma Nolde voce e chitarra, Marco Martinelli alla batteria, Francesco Panconesi al sax e tastiere, Andrea Beninati al violoncello e percussioni.

Prenotazione obbligatoria su cubounipol.it

In collaborazione con Nozze di Figaro

Venerdì 4 luglio 2025, ore 05:15 (concerto all’alba)

Yacht Club Marina di Loano, Molo Centrale, Lungomare Nazario Sauro, 12

ANTONELLO SALIS, DANIELE DI BONAVENTURA E ALESSANDRO D’ALESSANDRO IL RESPIRO DEI MANTICI

Il Respiro dei Mantici, suoni ancestrali votati alla contemporaneità ed estemporaneità, dalle radici ben salde. L’incontro delle ance tra tre strumenti “parenti”; la loro versatilità negli anni ha subito un’evoluzione nel linguaggio non più vincolandoli a stereotipi di genere unici. Antonello Salis, Daniele di Bonaventura, Alessandro D’Alessandro, tre personalità ben definite, maestri di lungo mestiere, studio e caratura, tre generazioni diverse; nell’interazione e sinergia della loro musica, creano un quadro musicale d’ascolto e visivo portando l’ascoltatore all’interno di un’atmosfera di magia contemporanea ed echi lontani. I tre artisti si fondono in un’unica voce. Un lungo, imponente, dolce respiro: ‘Il Respiro dei Mantici’ perso e ritrovato nel tempo.

Con: Antonello Salis alla fisarmonica, Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Alessandro

D’Alessandro all’organetto.

Prenotazione obbligatoria su cubounipol.it

In collaborazione con Articolture

Sabato 5 luglio 2025 ore 21:30

Piazza Italia

EUGENIO FINARDI TUTTO ’75 ’25 TOUR

Per festeggiare cinquant’anni dal suo primo album, Eugenio Finardi torna con un nuovo tour e un

nuovo disco intitolato TUTTO. Finardi presenta uno spettacolo in cui propone le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo mezzo secolo di carriera. Accanto ai grandi

successi, non mancheranno brani tratti dal suo nuovo album. Un lavoro che stupisce per sonorità innovative e per la creatività inesauribile di un artista capace di raccontare il presente con lucidità. Sul palco con lui, tre talentuosi musicisti con cui crea atmosfere coinvolgenti.

Con: la voce di Eugenio Finardi, Giuvazza Maggiore alle chitarre e loop, Maximilian Agostini alle tastiere e basso, Claudio Arfinengo alla batteria, basso e percussione.

Ingresso libero

In collaborazione con Cronopios

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it. Info al pubblico www.cubounipol.it o 051.5076060 o 02.64029090.