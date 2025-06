A Laigueglia un calendario di eventi lungo cinque mesi tra musica, tradizione e tempo libero

Laigueglia. Un calendario di eventi lungo cinque mesi, da giugno a ottobre, che spazia dalla musica alla tradizione, dalla gastronomia al tempo libero. E’ il programma delle manifestazioni estive e autunnali varato dal Comune di Laigueglia.

Tra le molte manifestazioni inserite nella programmazione è confermato il “Percfest”, ovvero il Festival Jazz e kermesse musicale in piazza Giuliano (dal 19 al 22 giugno), la “Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia” (il 21 giugno) e ancora “Queste piazze davanti al mare”, la rassegna dedicata alla canzone d’autore e alla letteratura correlata in piazza Giuliano (il 12 e 13 luglio). Venerdì 1 agosto si terrà l’atteso Sbarco dei Saraceni, la rievocazione storica con lo sbarco del pirata Dragut. A settembre è in programma “Gente di mare…musica e parole”, il Memorial Augusto e Gino Casalino in piazza Cavour (4 settembre), domenica 7 “Genova, Jannacci ed altre storie…” con Massimo Schiavon in concerto Terrazza Giuliano, quindi dal 19 al 21 settembre confermata anche la Fiera di San Matteo con i fuochi d’artificio e a ottobre, dal 10 al 12, è in programma “Il Salto dell’Acciuga”.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni ed alla cultura: “Sono state confermate tutte le manifestazioni principali dell’estate laiguegliese, ormai diventate storiche e frequentatissime, veri e propri punti fermi nel panorama dell’intrattenimento della riviera; molti altri eventi culturali e musicali si aggiungeranno ancora alla ricca programmazione pensata per soddisfare tutte le età e tutti i gusti, e saranno resi noti nei calendari dettagliati che pubblicheremo mese per mese da luglio. Posso però già anticipare che gli appuntamenti letterari con le presentazioni di libri saranno molto più numerosi rispetto al 2024 e che la Notte Bianca dei Saraceni il 1 agosto vedrà musica in tutte le piazze del centro storico fino all’una e mezza di notte con ancora più gruppi rispetto agli anni scorsi. A Laigueglia non c’è tempo per annoiarsi”.