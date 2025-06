A Laigueglia torna “La Notte Romantica” in uno dei Borghi più belli d’Italia

Laigueglia. Dopo il grande successo dell’edizione precedente, sabato 21 giugno Laigueglia celebra la “Notte Romantica” in uno dei Borghi più belli d’Italia.

E’ l’evento dedicato all’amore, alla bellezza e alla storia del borgo. Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera suggestiva delle sue stradine e del mare, in un contesto unico di arte e tradizione. Uno dei momenti più attesi sarà l’installazione dell’Arco Floreale, simbolo di romanticismo e condivisione, dove i visitatori potranno scattare una foto ricordo da portare con sé. Dalle 18.30 alle 21.30, sul Molo Centrale, verrà allestito il “Photo Booth Romantico”, un’installazione artistica pensata per offrire a tutti i partecipanti la possibilità di conservare un ricordo speciale della serata con una stampa immediata della fotografia.

Paolo Spalla, presidente del Consiglio Comunale, Consigliere con delega ai rapporti con “I Borghi più Belli d’Italia”, ha espresso grande entusiasmo per l’evento: “La Notte Romantica è diventata un appuntamento irrinunciabile per Laigueglia. È un’opportunità meravigliosa per mostrare il nostro borgo in una veste magica, valorizzando le sue bellezze e la sua storia attraverso il tema universale dell’amore. Siamo orgogliosi di far parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia e questo evento ne è una perfetta espressione. Invito tutti a venire a vivere Laigueglia in questa serata speciale, lasciandosi trasportare dall’atmosfera unica che sapremo creare”.