A Laigueglia rivive un’antica tradizione: acceso il falò di San Giovanni

Laigueglia. Sulla spiaggia dei pescatori di Laigueglia acceso il falò di San Giovanni per perpetuare una delle più antiche tradizioni del piccolo Borgo.

“La modernità del presente non può e non deve cancellare la cultura del passato che appartiene alla nostra comunità e che interessa e affascina ancora oggi adulti e bambini, come testimonia la presenza del numeroso pubblico intervenuto all’accensione del falò”, dichiara il sindaco Giorgio Manfredi.

“Desidero ringraziare la Squadra Antincendio – Protezione Civile Laigueglia, senza la quale questa manifestazione non sarebbe stata possibile. I volontari hanno garantito le misure di sicurezza e provveduto a liberare l’area da attrezzature balneari per evitare rischi o danni. Questo è lo spirito autentico del volontariato che ci rende orgogliosi”, conclude il primo cittadino.