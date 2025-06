Genova. E’ in programma oggi, sabato 14 giugno, il Liguria Pride. Genova si prepara ad accogliere migliaia di persone che arriveranno per celebrare il decimo anniversario della parata, quest’anno a tema “Inestirpabili”.

Un richiamo al 25 Aprile e ai valori della libertà e della Resistenza, oggi più che mai necessaria, hanno spiegato gli organizzatori, per tutelare i diritti.

Le stime (e le speranze) sono che alla parata, nonostante il caldo, partecipino almeno 35mila persone, le stesse che hanno percorso le strade genovesi nel 2024. Il raggruppamento è alle 15.30 in via San Benedetto, da dove si parte poi alle 16 per arrivare in piazza De Ferrari intorno alle 19. Alla parata parteciperà anche la sindaca Silvia Salis, che ha già assicurato la sua presenta.

Liguria Pride, il percorso e le strade chiuse

In totale sono quattro i chilometri da percorrere. Da Principe il serpentone di persone si muoverà verso via Balbi e piazza della Nunziata, proseguendo poi per piazza Portello, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume, via XX Settembre e piazza De Ferrari, dove si chiuderà la parata. In concomitanza con il passaggio del Pride la polizia locale chiuderà le strade, deviando il traffico.

Le celebrazioni si sposteranno poi ai giardini Luzzati, dove è stato allestito il Village e dove i dj di Transatlantica chiuderanno la manifestazione. Chi vorrà proseguire la serata potrà spostarsi al Banano Tsunami.

Gli otto carri e il servizio di assistenza

In totale i carri del Pride sono otto. In testa al corteo quello del Coordinamento Liguria Rainbow, seguito da quelli di San Benedetto e Cgil, Agedo, ancora Coordinamento Liguria Rainbow, Famiglie arcobaleno, Arcigay Genova, Genova che Osa + carro ARCI Genova. A chiudere il carro delle comunità latino americane.

Nel mezzo della parata saranno presenti persone che si occuperanno di assistere e supportare i partecipanti, che avranno indosso una maglietta rossa con scritto staff e che distribuiranno tappi, caramelle, antistress, assorbenti e mascherine.