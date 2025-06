A Carcare “multato” Pinocchio: sanzione ad un pubblico esercizio che ha riprodotto il disegno del burattino

Carcare. La scure del canone unico, ovvero la tariffa comunale per affissioni e suolo pubblico, si abbatte su Pinocchio. A Carcare la Polizia locale ha multato la titolare della pizzeria di piazza Genta per aver disegnato alcuni dei personaggi della nota favola di Collodi sui muri della sua attività.

Questo perché, si legge sul verbale, l’immagine del burattino richiama il logo del pubblico esercizio, “L’oste di Pinocchio”, e non essendo autorizzata è soggetta a sanzione (pari a 440 euro). Insomma, secondo la legge, essendo esposto sulla pubblica via (seppur senza scritte che pubblicizzino il ristorante), il disegno dovrebbe essere soggetto al pagamento del canone.

Ora il bambino di legno è stato oscurato, così come il Grillo Parlante presente poco distante, ma l’indignazione dell’autrice di questi disegni è tanta. “Siamo in un piccolo paese, credevo che abbellire una zona frequentata dai bambini con l’immagine di personaggi fiabeschi fosse un gesto di attenzione, di cura. Invece, oltre a non aver ricevuto nessuna indicazione in merito, sono stata multata – afferma Wilma Bagnasco, la titolare – Mi sarei magari aspettata un avviso, che invitasse a pagare il canone come se fosse un’insegna, e invece niente. Siamo alle solite. Mi spiace per chi aveva apprezzato l’intervento fantasioso, ora Pinocchio verrà cancellato, così non dovrò pagare anche la tassa annuale”.

“La legge è uguale per tutti, ci sono delle regole e vanno rispettate – commenta il sindaco Rodolfo Mirri – Se la Polizia locale ha ritenuto di elevare un verbale per mancata autorizzazione non posso che prenderne atto e rispettare il lavoro degli agenti, nella tutela di ogni cittadino”.