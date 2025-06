A Bardineto si inaugura il nuovo asilo nido intercomunale “Bolle di sapone”

Bardineto-Calizzano. L’asilo nido intercomunale dell’alta Valbormida è realtà. Sabato 28 giugno, alle 16, in via Roma 32, ci sarà il taglio del nastro di quello che rappresenta un servizio importante, soprattutto in un territorio montano.

“La struttura, a carattere domiciliare – come spiega il vice sindaco di Bardineto, Marco Massone – avrà per il momento una capienza massima di otto posti. Ringraziamo la dottoressa Fausta Orsi, proprietaria dell’immobile, che affitterà i locali ad un prezzo agevolato, peraltro già in ottimo stato quindi con pochi lavori siamo riusciti a renderli agibili. Il Consorzio dei funghi Altipiano Bardinetese ha contribuito con l’acquisto di alcuni arredi, un grazie quindi anche all’associazione”.

E prosegue: “Siamo contenti e orgogliosi perchè con l’asilo nido, richiesto dagli abitanti di Bardineto e Calizzano, crediamo di agevolare la vita delle famiglie e magari attirare nuovi residenti. “Bolle di Sapone”, questo il nome, è intitolato al nonno della proprietaria, Diego Borgna, costruttore dell’edificio, che aveva espresso la volontà di creare un punto di riferimento per l’infanzia e quindi per i bambini del paese”.