A Ceriale “Letti di Notte’’, la Notte Bianca del libro e dei lettori

Una estate ancora all’insegna della cultura a Ceriale.

Sabato 21 giugno è in programma la terza edizione cerialese di ‘’Letti di Notte’’, la Notte Bianca del libro e dei lettori, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con Unitre e il Comune di Ceriale.

“Un modesto tentativo di spostare l’attenzione sulla parola stampata, su carta: il vecchio e buon libro, insomma!” affermano gli organizzatori dell’evento.

“L’idea è stata accolta con entusiasmo, sono nate nuove collaborazioni con associazioni presenti sul territorio ligure. Saranno con noi i preziosi lettori e cantori di storie dell’Associazione Sciuscia e colla di Ceriale, il Gruppo lettori di Cosavuoichetilegga di Albenga, i poeti del gruppo Genova Slam e gli Astrofili del G.A.V.I. di Albenga, che permetteranno di osservare le costellazioni e i pianeti del Solstizio d’estate, Mondadori Book Store per la disponibilità dei libri e, naturalmente, i lettori della Pro Loco e dell’Unitre con Letture di Salvataggio e il Silent Walking”.

Il centro storico della cittadina, Piazza della Vittoria, Piazza della Chiesa e il caruggio di Via Primo Maggio, saranno animati da tutti questi gruppi con letture teatralizzate a partire dalle ore 18.00.

Così pure per il Pontile C. Camino, l’area intorno a Fontana San Rocco, Sala Riflessi in Lungomare A. Diaz 91 e la battigia dei Bagni Ceriale.

A conclusione della Notte Bianca una fresca tisana della Buona Notte dopo le 23.30 nell’area Fontana San Rocco accompagnata da letture in tema.

“Una iniziativa di assoluto valore culturale che abbiamo promosso e sostenuto come amministrazione comunale” affermano il sindaco Marinella Fasano e l’assessore comunale alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno. “Come da tradizione per Ceriale puntiamo e vogliamo puntare ancora sulla cultura e sull’offerta di eventi letterari e non solo per potenziare la nostra attrattività turistica” concludono i due amministratori cerialesi.

Per scoprire il programma dettagliato e gli orari, è possibile raggiungere la segreteria dell’evento in Piazza della Vittoria attiva già dalle ore 17.00.

Inoltre, a Ceriale prosegue anche il calendario di eventi organizzati dalla Biblioteca civica per l’estate 2025:

– pomeriggio d’autore: Raffaella Verga, giovedì 19 giugno ore 18.00, autrice del libro “Creature”, Santelli Editore (presentazione presso la sala polivalente Francesco Fizzotti)

– aperitivo d’autore: Sandra Bonzi, giovedì 26 giugno ore 18.00, autrice del libro “una parola per non morire”, Garzanti Editore. Interverrà Graziella Frasca Gallo, a cura di Mondadori Bookstore Loano (seguirà rinfresco presso la sala polivalente Francesco Fizzotti)

– aperitivo d’autore: Yari Selvetella, venerdì 11 luglio ore 18.00, autore del libro “la mezz’ora della verità”, Mondadori Editore. Interverrà Graziella Frasca Gallo, a cura di Mondadori Bookstore Loano (seguirà rinfresco presso la sala polivalente Francesco Fizzotti)

– mostra Kirigami: dal 14 al 21 luglio – il giardino di carta, mostra a cura di Laura Orsi e Daniela Borri: ingresso libero tutte le mattine dalle 10.00 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (esposizione presso la sala polivalente Francesco Fizzotti)

– laboratorio Cucina Wow: lunedì 7 luglio ore 9.30 – Laboratorio di cucina creativo per bambini di età 6+, un evento gratuito organizzato dalla biblioteca civica “Agostino Sasso” di Ceriale presso la sala polivalente Francesco Fizzotti.

– aperitivi d’autore: Cristina Rava, 7 agosto ore 18.00, autrice del libro “Una degna sepoltura”, Rizzoli Editore. Interverrà Graziella Frasca Gallo, a cura di Mondadori Bookstore Loano (seguirà rinfresco presso sala polivalente Francesco Fizzotti)

– laboratorio Cucina Wow: lunedì 11 agosto ore 9.30 – laboratorio di cucina creativo per bambini di età 6+, un evento gratuito organizzato dalla biblioteca civica “Agostino Sasso” di Ceriale (presso la sala polivalente Francesco Fizzotti)

– serata d’autore: Guido Ferrari, mercoledì 13 agosto ore 21.00, 35’ anniversario della carriera letteraria nazionale -esposizione risultati nazionali sulle vendite, premi e onorificenze, saloni del libro, aneddoti e curiosità (presentazione presso la sala polivalente Francesco Fizzotti)

– mostra “Borghi e Colori”: dal 23 al 30 agosto – a cura di Antonio Capobianco, con ingresso libero tutte le mattine dalle 10.00 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30, presso la sala polivalente Francesco Fizzotti

– pomeriggio d’autore: Angela Trevisan, giovedì 4 settembre ore 17.00, autrice del libro “Io non mi schiodo”, Alfa Edizioni (presentazione presso la sala polivalente Francesco Fizzotti).