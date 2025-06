Ceriale, nuova convenzione con Auser Savona per il sociale e l’invecchiamento attivo

L’assessore Barbara De Stefano, con delega all’Istruzione e al Sociale comunica che il Comune di Ceriale ha stipulato un accordo di convenzione con Auser Savona dal primo luglio 2025 e avrà una durata di tre anni.

Auser Savona rappresentata da Anna Giacobbe ha apprezzato l’interesse del Comune di Ceriale per il potenziamento delle attività destinate alla popolazione anziana, e in particolare per offrire un maggiore supporto ai più fragili e promuovere l’invecchiamento attivo; per questo ha presentato una propria proposta, partendo dalla esperienza maturata in altri territori.

“La firma della convenzione tra Comune di Ceriale e Auser Savona dà avvio ad una fattiva cooperazione che si svilupperà nel tempo, grazie all’apporto di nuovi volontari e volontarie e alla collaborazione con il tessuto associativo locale” afferma l’assessore De Stefano.

“La protezione dei più fragili, potrà essere realizzata dai volontari del Filo d’Argento con i mezzi a disposizione dell’associazione, ma avrà bisogno del contributo di altri volontari legati al territorio comunale per essere davvero efficace”.

“Allo stesso modo, le attività di promozione dell’invecchiamento attivo e di una positiva relazione tra le generazioni trarrà la propria forza da un crescente coinvolgimento delle persone interessate e dalla collaborazione con il Centro Anziani di via Indipendenza 70, che ha un ruolo insostituibile nel territorio comunale” precisa ancora l’assessore cerialese.

Le principali attività che saranno promosse nei prossimi mesi sono:

– animazione di luoghi di incontro nei quali realizzare gioco delle carte, intrattenimento musicale, ballo, attività motorie;

– corsi e laboratori in diverse materie di interesse della popolazione anziana e non;

– organizzazione di soggiorni montani, al mare, termali, e di gite di un giorno, prevalentemente a carattere culturale.

“Auser Savona potrà anche essere di supporto alla rete dell’associazionismo locale, per promuovere iniziative tra le organizzazioni impegnate nel sociale e nelle attività culturali, rafforzando l’efficacia dell’azione di ciascuna di esse. Sono molto soddisfatta di questo altro importante passo per poter coinvolgere la popolazione rendendola partecipe ad attività utili per collettività” conclude l’assessore De Stefano.