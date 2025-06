Ceriale, cuore ed emozioni con l’evento “Una vita Freestyle: condividere l’energia per moltiplicare la gioia”

Piazza della Vittoria a Ceriale ha ospitato un evento di straordinaria importanza e profonda umanità, dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo e al sostegno delle diversità, in particolare dei “bimbi speciali”. Una giornata che ha visto la partecipazione entusiasta e commossa di tutti i plessi dell’Istituto Val Varatella, uniti in un messaggio di inclusione e solidarietà.

Protagonista della giornata è stato il team di Vanni Oddera, che ha incantato i giovani presenti con la sua “Mototerapia”. I bambini hanno avuto l’opportunità unica di fare domande, comprendere più a fondo cosa significhi essere “speciali” e visionare i toccanti video delle iniziative del campione negli ospedali pediatrici. Un momento che ha saputo toccare le corde dell’emozione e della comprensione.

Il tema del bullismo è stato affrontato con chiarezza e immediatezza dalla polizia postale: in un linguaggio semplice e diretto, gli esperti hanno spiegato ai bambini i rischi e le insidie che possono nascondersi dietro una chat o un social network, evidenziando che il mondo online non è sempre popolato da persone con buone intenzioni. Un’importante lezione di consapevolezza digitale per i più piccoli.

L’apice dell’emozione è stato raggiunto quando il team di Vanni Oddera ha offerto ai “bimbi speciali” l’opportunità di fare un giro in moto. Un’esperienza indimenticabile che ha regalato sorrisi e gioia pura, coinvolgendo calorosamente tutti gli alunni presenti.

L’evento è stato realizzato dall’Istituto Comprensivo Val Varatella in collaborazione con il Gruppo Badano, che ha curato l’organizzazione dell’evento, e il Comune di Ceriale, con la partecipazione di numerose autorità a testimonianza del suo grande valore. Hanno onorato la piazza con la loro presenza i sindaci dei comuni limitrofi, la Polizia Postale, la Provincia, la Questura, la Marina e le Forze dell’Ordine, oltre alla dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Nadia Dalmasso.

“Un sentito ringraziamento è stato rivolto al dirigente scolastico Andrea Rossato, la cui dedizione contribuisce ogni giorno a rendere la scuola migliore, all’assessore alle manifestazioni Gian Benedetto Calcagno e a tutti i professori che, con il loro impegno, hanno reso questa giornata davvero magnifica” ha sottolineato l’assessore all’Istruzione e al Sociale Barbara De Stefano.

“L’evento di oggi a Ceriale è stato un insegnamento prezioso per i nostri piccoli, un passo importante verso la costruzione di una società più inclusiva e umana. Un appuntamento da ripetere, perché, come sottolineato dagli organizzatori, “queste sono le cose belle, rendere felici i nostri bimbi” ha concluso l’assessore cerialese.