400 ostacoli, Martina Stranieri realizza il nuovo record ligure under 23

Mondovì. Lunedì 2 giugno, al Meeting di Mondovì, Martina Stranieri ha corso i 400 metri ostacoli in 1’00″07, stabilendo il nuovo record ligure under 23.

“È un risultato importante. Non solo per il tempo, ma per tutto ciò che rappresenta. Dietro questo crono ci sono mesi di lavoro costante, impegno quotidiano, fiducia nel percorso e nella guida tecnica di Stefano Freccero – dichiarano i dirigenti dell’Alba Docilia, società per la quale è tesserata -. Martina ha affrontato ogni ostacolo con lucidità e determinazione, mettendo in pista la sua crescita, il suo carattere, e una preparazione costruita nel tempo, metro dopo metro”.

“Il record è un traguardo, ma anche un punto di partenza. È la prova che si può ancora migliorare, che il lavoro paga, e che – concludono – i risultati arrivano quando si tiene la testa bassa e si guarda avanti”.