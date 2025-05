Yama Arashi Judo Savona, tre medaglie d’oro al Gran Prix nazionale master

Bologna. Si è svolta la seconda tappa del Gran Prix nazionale master di judo, nella sede del Centro Universitario Sportivo di Bologna. A rappresentare la città di Savona c’era la Yama Arashi Judo Savona che ha schierato tre atleti ed ottenuto tre medaglie d’oro.

Giuseppe Costanzo, categoria M8 -81 kg, vince quattro incontri su quattro con tecnica indiscutibile e ippon, il punto pieno nel judo.

A seguire Paolo Valli, M2 -73 kg, si impone al primo incontro con un atleta con cui all’ultima gara aveva perso e dopo di lui vince con altri due avversari proclamandosi campione della categoria.

A chiudere in bellezza Giulia Meinardi, F3 -70 kg, che batte tutte e tre le sue avversarie e sale sul gradino più alto del podio.

Molto positivi i pareri dei tecnici, Armando Vettori e Arianna Vettori, che ovviamente non potevano chiedere risultato migliore. Dichiara Armando, il quale è anche responsabile ligure dei master: “Avere tre atleti in gara e ottenere tre ori è il massimo che potevo chiedere, poi con gli altri atleti della Liguria siamo arrivati settimi nella classifica per regioni, dietro a regioni con molti più atleti in gara”.

Ad accompagnare la squadra anche il presidente Monica Albano, che si dichiara “estremamente soddisfatta ed orgogliosa della sua squadra”.

Per i prossimi appuntamenti, ci saranno i campionati europei Master a Riga dal 22 al 25 maggio e il campionato italiano Master ad Ostia il 21 giugno.