Volteggio equestre, Coppa delle Regioni: due Argenti e un Bronzo per Le Perle Nere di GiuEle!

Nel weekend del 9-11 maggio, si è conclusa la Coppa delle Regioni di Volteggio che si è svolta presso la Scuderia San Giorgio a Verolanuova.

Per l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, settore della Polisportiva del Finale A.S.D., hanno partecipato 15 atleti in diverse categorie che si sono confrontati con un numero altissimo di avversari:

– 115 volteggiatori a titolo individuale impegnati in 15 categorie;

– 22 partecipanti nel pas-de-deux su 4 categorie;

– e 180 volteggiatori in azione in gare a squadra su 12 categorie.

Questa manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e confronto molto atteso tra le diverse realtà regionali, ponendo al centro valori come spirito di squadra, crescita sportiva e passione per il volteggio.

Sempre affiancati dai loro fidati cavalli High Dancer e Star Walker, e dal tecnico di 2° livello Ilaria Magnani, gli atleti de Le Perle Nere di GiuEle hanno saputo impegnarsi al massimo per ottenere dei buonissimi punteggi e risultati che gli hanno permesso di conquistare tre bellissimi podi:

– Viola Ceppi e Sofia Durante conquistano il 2° posto in classifica nella categoria a Squadre ludica L;

– ed è 2° posto anche per Lorena Manfrin nella categoria Individuale C;

– mentre Camilla Frione si aggiudica il 3° posto nella categoria Individuale 1* J.

Complimenti alle atlete e ai loro tecnici!