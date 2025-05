Virtus Don Bosco in Prima Categoria, Paolo Rogna: “Il merito è tutto dei ragazzi”

“Per poco non muoio, se non ci ho lasciato oggi la pelle in panchina…”. Esordisce così Paolo Rogna, team manager della Virtus Don Bosco dopo il pareggio per 1 a 1 contro la Priamar Liguria nella finale playoff del Girone “B” della Seconda Categoria.

“Grazie ai ragazzi. Io e il mister abbiamo fatto la squadra e i ragazzi hanno fatto tutto il resto. Complimenti alla Priamar Liguria, le forze in campo erano le stesse”.

“La Priamar Liguria -prosegue – ci ha messo grinta e voglia ma non sono bastate. Per l’anno prossimo vedremo, parleremo anche con mister Ponte”. Nel corso dell’intervista il gavettone di rito e la soddisfazione per il buon seguito di pubblico nonostante i soli due anni di attività del club”.