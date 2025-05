Virtus Don Bosco in Prima Categoria, mister Ponte: “Ho pianto perché c’è un lavoro ciclopico dietro questa squadra”

“Ho pianto perché dietro a questo club c’è un lavoro ciclopico. Questa è una delle più belle vittorie nel calcio a cui ho potuto partecipare. Ringrazio tutti i giocatori in primis. Siamo partiti due anni fa da zero, grazie a tutti i dirigenti e alla mia famiglia che mi ha supportato e sopportato. Siamo felicissimi”. Esordisce così mister Claudio Ponte al termine di 120 minuti di passione che hanno regalato la promozione in Prima Categoria alla sua Virtus Don Bosco. L’1 a 1 al termine di un extra time giocato in inferiorità numerica è bastato per far scattare la festa visto il miglior piazzamento rispetto alla Priamar Liguria al termine della regular season.

Questa l’analisi della partita da parte di mister Ponte: “La Priamar Liguria ci ha messo in difficoltà anche in campionato, giocano bene e sono ben messi fisicamente. Noi, se fossimo stati un po’ più fortunati, avremmo potuto chiudere con più goal di scarto il primo tempo. Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà, avevamo molti acciaccati. Sono stati 120 minuti di sofferenza pura ma adesso festeggiamo. Abbiamo fatto quest’anno un bel calcio anche se in Seconda Categoria”.

Match che si è svolto con gli spalti dell’Olmo-Ferro gremiti e con tante persone a sostenere la squadra di casa: “L’oratorio salesiano da cui nasce questa squadra è una realtà ben consolidata a Varazze da decenni. Per questo porta sempre tante persone al campo, oggi di più ma ci sono da tutto l’anno anche in trasferta. Ringrazio tutti coloro che ci hanno tifato”.

Prima di tuffarsi nella prossima stagione, il giusto desiderio di godersi un successo non da poco per una società giovanissima: “Sul futuro parlerò con la società. Sono stati due anni difficili e faticosi. La Seconda Categoria è difficile ma la Prima Categoria è uno step in più. Ora festeggio, poi parlerò con la società del futuro”.