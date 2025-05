Viola il divieto di avvicinamento, donna arrestata per atti persecutori

Loano. I Carabinieri della Stazione di Loano hanno arrestato una 49enne del ponente savonese, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, su richiesta della Procura della Repubblica.

Era dall’inizio dell’anno 2022 che la donna molestava l’ex compagno che, messa fine alla relazione sentimentale, l’ha poi denunciata ai Carabinieri della Stazione di Loano. Dopo aver raccolto l’intricato racconto della vittima e formalizzata la denuncia, i militari sono tempestivamente intervenuti delineando a carico della donna un grave quadro indiziario, che ha portato all’emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione ed ai luoghi frequentati dalla persona offesa da parte del da parte del G.I.P. del Tribunale di Savona, provvedimento cautelare poi decaduto nel 2023 a seguito della sua condanna.

Nonostante la precedente condanna per il medesimo reato, la donna non ha tuttavia smesso di perseguitare l’ex compagno, che alcune settimane fa si è nuovamente rivolto ai Carabinieri di Loano.

Raccolta la denuncia, i militari hanno svolto i dovuti accertamenti e nuovamente informato la locale Autorità Giudiziaria, che ha tempestivamente applicato nei confronti della donna una nuova misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione ed ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Purtroppo anche questa volta la donna ha sin da subito violato sistematicamente le prescrizioni impostegli a tutela della persona offesa, pertanto il Tribunale di Savona, lo scorso 15 maggio, ha nuovamente disposto la sostituzione della precedente misura con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere, l’unica ritenuta efficace per tutelare l’ex compagno, sempre più spaventato dall’atteggiamento ossessivo e possessivo della donna, che è stata quindi condotta presso la Casa Circondariale di Genova “Pontedecimo”.