Villanova d’Albenga inaugura il nuovo parco dell’Arroscia: lavori per 250mila euro

Villanova d’Albenga presenta la riqualificazione dell’area in disuso di circa dieci mila metri quadrati confinante con il campo sportivo U.S. Villanovese, con la realizzazione di un nuovo parco urbano a destinazione sportivo-sociale: aree adibite allo svago, allo sport, al benessere fisico ed allo sviluppo delle facoltà motorie.

Giovedì 22 maggio, dalle ore 10.00, è in programma la cerimonia di inaugurazione: prevista intitolazione, benedizione e apertura del parco dell’Arroscia, alla presenza dell’assessore regionale Marco Scajola, del sindaco Pietro Balestra e delle autorità presenti.

Dopo il via libera al progetto esecutivo di restyling, l’amministrazione villanovese ha dato il via ai lavori per un importo complessivo di 250 mila euro, finanziati per 50 mila euro con risorse del Comune e per 200 mila dalla Regione Liguria con il Programma regionale di Rigenerazione Urbana e il Piano degli Interventi per l’annualità 2023.

I lavori hanno previsto il ridisegno paesaggistico degli spazi liberi con lo scopo di effettuare una sostanziale riqualificazione. Sono state realizzate molteplici installazioni che permetteranno l’allenamento funzionale, il divertimento e la possibilità di riposarsi (dal gioco delle bocce/petanque al Pump Track) in uno spazio completamente pubblico.

Le forme dei singoli camminamenti prevedono circuiti motori di corsa-camminata, con lunghezze variabili per ospitare un’area fitness con sei attrezzi da palestra per la ginnastica, un percorso completo e inclusivo calisthenics per l’esercizio a corpo libero; un campo da mini basket, un tavolo da pingpong da esterno; un campo da bocce/petanque; aree libere per lo stretching; lo yoga dotate di tavoli e panche per la sosta.

Nella parte nord dell’area è stata realizzata una pista da Pump Track con sviluppo di 115 metri lineari, adatta agli appassionati bikers di tutte le età, in un percorso ad anello per mountain bike o similari. Sono state infine realizzate due aree cani indipendenti e recintate una per lo sgambamento e relax e l’altra per la pratica dell’Agility dog.

“L’intervento contribuisce alla rigenerazione funzionale e urbanistica della zona e crea una continuità tra i vari interventi realizzati dall’amministrazione nel corso degli anni, nelle aree adiacenti, quali il parco giochi per bimbi “Il Gerbido”, i campetti di calcio e il campo sportivo, che di recente è stato oggetto di importanti interventi di riqualificazione” affermano dal Comune villanovese.