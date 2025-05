Villanova, da “Gli amici del bar dietro la posta” una donazione di 1.200 euro alla Fondazione Gaslininsieme

Villanova d’Albenga. Ammonta a 1.200 euro la donazione che “Gli amici del bar dietro la posta” di Villanova d’Albenga a favore della Fondazione Gaslininsieme, realtà che “raccoglie fondi per supportare la ricerca scientifica e l’assistenza Gaslini, contribuire al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale dell’ospedale, all’umanizzazione dei suoi ambienti e all’accoglienza per le famiglie”.

Il bellissimo gesto degli “Amici” ha ricevuto il ringraziamento della Fondazione, che ricorda che “ogni anno al Gaslini vengono presi in carico migliaia di bambini. Molti di loro banno patologie complesse, malattie rare o croniche: sono bimbi che provengono da tutta Italia e da oltre 60 Paesi del mondo, bimbi che hanno bisogno di un’assistenza personalizzata e spesso di una lunga degenza in ospedale. Per questo c’è bisogno costante di risorse umane, materiali, strutturati e finanziarie”.

“II vostro sostegno rappresenta un dono materiale per noi importantissimo che ha in sé anche un forte valore simbolico. Valore che offre nuove motivazioni al nostro supporto al lavoro di chi ogni giorno studia e cura la malattia dei bambini li assiste e accoglie le loro famiglie”.