Villa Cambiaso apre le porte al business per una giornata di formazione, networking e nuove prospettive per le aziende

Savona. Il 30 maggio imprenditori, professionisti con partita Iva e responsabili marketing avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica nella splendida cornice di Villa Cambiaso, a Savona. Una giornata all’insegna della formazione, del networking e della scoperta di una location d’eccezione per il mondo corporate.

“Il tuo Business va Oltre” è il titolo dell’evento gratuito organizzato per offrire ai partecipanti una nuova prospettiva sull’organizzazione di meeting aziendali, team building ed eventi professionali. La storica dimora di via Torino a Savona, già nota per la sua eleganza e versatilità, si propone oggi come punto di riferimento per chi desidera coniugare contenuto e contesto in esperienze memorabili.

Una giornata dedicata alla crescita professionale

L’evento prenderà il via alle 9.30 con un corso gratuito di formazione sulla comunicazione condotto da Gian Luigi Sarzano, noto coach motivazionale e formatore di fama nazionale. Il suo intervento guiderà i partecipanti in un percorso concreto e stimolante, ricco di strumenti immediatamente applicabili nella vita lavorativa di tutti i giorni.

Al termine del corso, sarà offerto un aperitivo esclusivo curato dal Ristorante Bino di Savona, seguito da una visita guidata della Villa. Un’occasione ideale per conoscere da vicino gli ambienti della struttura e valutare le possibilità offerte per eventi aziendali su misura.

Open Day: visita libera e networking

Per chi non potrà partecipare alla sessione mattutina, Villa Cambiaso apre le sue porte anche nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, per un open tour riservato a possessori di partita Iva. Il team sarà a disposizione per mostrare gli spazi, rispondere alle domande e confrontarsi sulle possibili collaborazioni. Il tutto accompagnato da un buon caffè e la possibilità di stringere nuove relazioni professionali.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. È necessario registrarsi entro il 28 maggio 2025 per il corso formativo mattutino attraverso il link ufficiale. Per l’accesso nel pomeriggio, non è richiesta prenotazione, ma l’ingresso resta riservato ai possessori di partita Iva. Un’occasione imperdibile per far crescere il tuo business, ispirarti e scoprire un luogo dove eleganza, professionalità e visione si incontrano. Villa Cambiaso: dove il business va oltre.