Savona. Un’altra notte difficile per alcune attività quella appena trascorsa a Savona. Nei giorni scorsi avevamo documentato incursioni e danneggiamenti in via Paleocapa, in corso Italia, in corso Vittorio Veneto, in corso Tardy e Benech e in corso Viglienzoni.

Questa volta a finire nel mirino sono state la piadineria “La Tégia” e l’autoscuola Mura, entrambe situate in via Cesare Battisti.

Ancora da chiarire i dettagli dell’accaduto, ma stando ad alcune testimonianze pare che i malviventi abbiano utilizzato pietre (un sanpietrino è stato trovato vicino alle vetrine) per colpire ripetutamente le vetrate delle due attività, causando danni importanti.

Per l’autoscuola Mura si tratta addirittura del secondo episodio nel giro di un anno, come ha spiegato la titolare Giorgia Pastorino: “Da tempo ormai succedono questi episodi. La notte qui è il deserto, non c’è nessuno che gira, nessun mezzo, ed è un fatto grave. Sembriamo isolati, senza sorveglianza e i malviventi si sentono liberi di fare ciò che vogliono. Per noi è la seconda volta in un anno, non sappiamo più come fare o a chi rivolgerci”.