Verso la riapertura di lungomare Europa a Varazze: avanti con i lavori sul ponte del rio Arenon 

Varazze. Saranno terminati verso la fine di giugno i lavori per la messa in sicurezza del ponte sul rio Arenon e, di conseguenza, percorribile il tratto di lungomare Europa.

Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Piacentini, durante un sopralluogo sul tratto che dovrebbe quindi essere riaperto tra circa un mese per consentire questi importanti interventi.

Una decisione che arriva dopo una riunione con i tecnici per definire il cronoprogramma. Intervento reso indispensabile per via dei danni provocati durante le intense precipitazioni dello scorso autunno che avevano pesantemente danneggiato una delle pile che sorreggono il ponte.

“È avvenuta la riunione tra i vari tecnici. – spiega il vicesindaco – La nuova variante della progettazione è stata concordata dagli ingegneri strutturisti. Il ponte sul rio Arenon è stato spogliato ed è pronto per essere incatenato. Questo consentirà di sopportare carichi e il passaggio di mezzi necessari per altre opere simili a questa lungo il tratto di lungomare Europa, una parte del nostro territorio molto fragile che necessita di svariati interventi. Prossima apertura, fine giugno. Grazie ancora della pazienza”.