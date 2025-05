Ventimiglia in Prima Categoria dopo 51 anni, Massullo: “Non pronti a lottare per non retrocedere, non abbiamo avuto carattere per uscirne: ringrazio lo stesso i ragazzi”

Ventimiglia. Il Finale vince entrambe le sfide del decisivo playout e si salva in Promozione. A pagarne le conseguenze è il Ventimiglia che torna in Prima Categoria dopo 51 anni dall’ultima volta.

“Il playout è amaro, è vero, ma non è che siamo retrocessi oggi – dichiara il tecnico granata Gianfranco Massullo -. Siamo retrocessi tante partite fa, quando nel girone di ritorno abbiamo fatto molto meno rispetto alle aspettative. Avevamo chiuso l’andata a soli 3-4 punti dalla zona playoff. Poi è iniziato il ritorno e siamo andati in affanno: tanti infortuni, una rosa ridotta anche per un po’ di sfortuna, diciamo così. Alla fine, abbiamo chiuso il campionato con cinque punti in più, ma il verdetto del play-out ha parlato chiaro: retrocediamo noi, non loro. Le due partite sono partite secche, e va accettato così”.

“Ho voluto ringraziare tutti, davvero tutti, perché ognuno ha dato il massimo a modo suo. Chi più, chi meno, ma ci hanno provato. Siamo una squadra giovane, e non eravamo pronti. Non tanto fisicamente, e forse neanche come qualità, ma soprattutto mentalmente. Non eravamo pronti a lottare per non retrocedere. Eravamo abituati a fare un altro tipo di campionato, poi ci siamo trovati lì, invischiati nella zona retrocessione, e non abbiamo avuto il carattere per tirarci fuori. Però ci tengo a dirlo: ho ringraziato i ragazzi”, conclude.