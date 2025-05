“Una festa che aspettavamo da qualche giornate e che meritiamo di vivere perché abbiamo fatto un campionato eccezionale. I minuti di recupero sono infiniti ma l’abbiamo portata a casa”. Il capitano Daniele Suetta commenta così la vittoria del Girone “B” della Seconda Categoria della sua Veloce, arrivata al termine del pareggio 2 a 2 contro la Virtus Don Bosco. La formazione varazzina era l’ultima squadra a poter ancora contendere il titolo ai granata.

Domenica scorsa la Virtus Don Bosco aveva avuto la meglio (3 a 2) contro la formazione “b” del Quiliano&Valleggia allo scadere. Fino a quel momento, la Veloce pur riposando stava pregustando la festa: “C’è tanta emozione. Abbiamo riportato la Veloce in una categoria che merita, anche se secondo me meriterebbe una categoria in più. Però facciamo un passo alla volta. Domenica scorsa stavamo pregustando la vittoria del campionato non giocando”.

Tra i motivi di orgoglio dell’eterno giocatore classe 1977 c’è anche quello di aver guidato la miglior difesa del campionato, solo 17 sono stati i goal incassati: “Prima non prenderle e poi il gola arriva perché abbiamo attaccanti bravi”.

“La dedica – conclude – è per i miei figli e ai miei genitori che non possono purtroppo seguirmi”.