Vela, secondo posto per Gallego all’Italia Cup Master

Andora. Giovanni Gallego, atleta del Circolo Nautico di Andora, dopo aver vinto la prima Italia Cup Master del 2025, che si è svolta a Napoli a fine aprile, è arrivato secondo al Campionato Italiano Master nella categoria Apprendice e sesto su 77 atleti provenienti da tutta Italia.

Un ottimo risultato che serve per prepararsi al meglio ai Mondiali Master (over 30 anni) della classe ILCA, che si terranno a fine settembre a Formia. A Civitanova Marche si sono svolte tre giorni di regate molto combattute in cui sono state disputate 7 prove. Vincitore della classe Ilca 6 è stato Giacomo Sabbatini del circolo velico di Portocivitanova. Anche Luca Gaburri, atleta del Circolo Nautico di Andora, ha ottenuto un ottimo piazzamento, arrivando 5° nella categoria Gran Master, il suo migliore piazzamento di questa stagione, e 12° over all.

«Sono soddisfatto di questo ottimo piazzamento – commenta Giovanni Gallego –. Mi sto allenando per arrivare ai Mondiali pronto e al meglio della mia preparazione fisica. La regata Italia Cup Master vede la partecipazione dei migliori velisti over 30 anni della classe ILCA e gli atleti sono tutti molto motivati, con una lunga esperienza di vela alle spalle. Io ho intenzione di dare il massimo ai Mondiali e di ottenere un buon risultato».

«Sono molto soddisfatto dei risultati che stanno ottenendo i nostri atleti della categoria Master – aggiunge il Presidente del Circolo Nautico di Andora Roberto Elena –. Abbiamo una squadra agonistica Master di altissimo livello, con atleti che gareggiano nelle competizioni più importanti a livello internazionale. Quindi continuiamo così su questa strada, per rappresentare al meglio l’Italia ai prossimi Mondiali».