Vecchia Loano alla 12^ edizione di “Maschere Italiane a Parma”

Loano. L’associazione Vecchia Loano ha partecipato con le maschere rappresentative della città di Loano, Beciancin, la principessa Zenobia del Carretto Doria con la damigella e Capitan Fracassa, alla 12^ edizione della manifestazione “Maschere Italiane a Parma”.

Questo evento ha mantenuto l’obiettivo di valorizzare e promuovere il ruolo delle maschere allegoriche come espressione delle tradizioni e tipicità delle comunità locali italiane. La partecipazione delle maschere italiane è stata altissima con quasi trecento maschere, dalla Valle d’Aosta alla Calabria. Il Raduno delle Maschere si è svolto il 24 e 25 maggio nella bellissima Parma.

Sabato le maschere hanno sfilato per le vie della città, con appuntamento sotto il portico del municipio dove il vice sindaco ha consegnato un riconoscimento all’associazione di Parma con a capo Maurizio Trapelli (presidente onorario del Centro Coordinamento Maschere Italiane), nei panni della maschera di Parma “Dsèvod” che è stato il padrone di casa dell’evento.

Domenica 25 maggio, le maschere si sono trasferite a Langhirano dove hanno visitato il Museo del Prosciutto, che rappresenta un’eccellenza italiana con l’importanza della tradizione; a seguire la sfilata per il grazioso paese che ha accolto con calore le tantissime maschere.

Dopo la visita anche al Castello di Torrechiara – altro pezzo di storia medievale italiana – con il bellissimo sito ottimamente conservato e mantenuto la giornata si è conclusa con un arrivederci per l’Assemblea Nazionale delle Maschere Italiane.

Il Centro Coordinamento Maschere Italiane è stato rappresentato dal presidente Valerio Corradi.

“Un ringraziamento da parte mia a Voi maschere che portate il nome dell’associazione e del Comune di Loano in tutta Italia ed all’estero come lo scorso anno a New York e prossimamente a Misterbianco in Sicilia” le parole di Agostino Delfino, presidente di Vecchia Loano.