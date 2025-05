Varazze, via Cavour riaperta dopo i lavori di parte della rete di smaltimento delle acque piovane

Varazze. Asfaltata questa mattina e riaperta al traffico via Cavour dopo i lavori di rifacimento di una porzione di rete di smaltimento delle acque piovane.

“Riaperta da poco la viabilità al traffico veicolare. – specifica il sindaco Luigi Pierfederici – Ringrazio per la pazienza i cittadini che hanno sopportato il periodo di chiusura necessario alla realizzazione dei lavori. – poi aggiunge – grazie al vicesindaco Filippo Piacentini per l’informativa sempre puntuale nelle settimane dei lavori. Anche la viabilità di via Milano, di conseguenza, è tornata nel regolare senso di marcia”.

“La sosta degli scuolabus – sottolinea – da domani, tornerà con la gestione ordinaria davanti alla scuola media di via Garibaldi”.