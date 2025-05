Varazze: un posto barca nel porto dedicato alle persone con disabilità

Varazze. “Rendere il mare accessibile a tutti è una sfida di civiltà che abbiamo deciso di affrontare con determinazione, – hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale di Varazze. – Il mare rappresenta una risorsa, un’opportunità, un patrimonio da vivere pienamente: per questo l’inclusione passa anche attraverso la possibilità, per tutte e tutti, di accedere agli spazi e alle esperienze della vita marina, senza barriere”.

In quest’ottica, l’amministrazione ha scelto di riservare all’interno del porto di Varazze un posto barca dedicato esclusivamente alle persone con disabilità, come previsto dal regolamento comunale per l’assegnazione dei posti barca ai residenti. Il riferimento alla disabilità è stato inserito nel regolamento” in modo preciso e voluto, a testimonianza della chiara volontà politica di promuovere pari opportunità anche nell’accesso al mare e alla nautica”.

La giunta ha deliberato la sottoscrizione di una convenzione con la Lega Navale Italiana – sezione di Varazze, a seguito di una richiesta presentata dalla stessa Lega per gestire il posto barca destinato a questo importante progetto sociale. Il regolamento comunale prevede infatti la possibilità di coinvolgere soggetti terzi nella gestione di spazi ad alto valore sociale. Fondamentale anche la collaborazione con Marina di Varazze, che gestisce per conto del Comune i posti barca comunali e ha supportato l’iniziativa fin dal principio.

“Abbiamo deciso di fare un passo avanti deciso per avvicinare il mare alle persone con disabilità – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici – grazie al progetto sviluppato dalla Lega Navale, che ringrazio per la proposta e per l’impegno dimostrato. La Lega ha già messo a disposizione due imbarcazioni attrezzate per l’accoglienza delle persone disabili. Inoltre, sarà installato un sollevatore meccanico per agevolare in sicurezza le operazioni di imbarco. Questo è anche grazie a un progetto che aumenta il valore della finalità sociale dell’iniziativa, rendendola ancora più significativa per tutta la comunità. Il mio ringraziamento è esteso anche agli assessori, consiglieri e uffici comunali che hanno creduto nel progetto e consentito di portarlo avanti”.

L’amministrazione comunale “conferma così la propria volontà di valorizzare il porto come luogo non solo turistico ed economico, ma anche sociale e aperto a tutti. La Città di Varazze, attraverso il prezioso lavoro delle sue associazioni, dimostra ancora una volta l’attenzione verso il sociale in particolare verso le persone con disabilità”.

La Lega Navale presenterà il progetto “Liberi Tutti” Vela senza barriere sabato 31 maggio, alle 17, presso la Marina di Varazze: “Sarà l’occasione per inaugurare il posto barca riservato ai disabili”.