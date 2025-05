Varazze, un incontro al Kursaal per parlare di Sanità

Varazze. Appuntamento con i temi della Sanità di prossimità in Liguria. Di questo si parlerà oggi grazie all’evento organizzato dal Lions Club Varazze Celle in collaborazione con l’UCID di Savona. Un incontro interessante per questa sera, 9 maggio, alle 18 nei locali del Kursaal Margherita in via Matteotti. L’appuntamento sarà un’opportunità per dialogare con Paolo Petralia,

Direttore Generale dell’Asl 4, che relazionerà sul tema: “La comunità in salute”.

Sarà presente e interverrà anche Monica Cirone,

Direttore Socio Sanitario dell’Asl 2 Savonese.