Varazze, torna rinnovato alla città il parco giochi di via Carattino

Varazze. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria ecco che riapre il parco giochi di via Carattino con il nuovo arredo urbano e la pavimentazione.

“L’intervento è stato organizzato a step per permettere, salvo nell’ultima fase condizionata dal maltempo, di mantenere sempre accessibile l’area giochi senza una chiusura totale. – ha spiegato il sindaco Luigi Pierfederici – A breve sarà sostituita e potenziata l’illuminazione di arredo esistente per migliorare la sicurezza e la fruizione del parco. Un altro tassello per rendere gli spazi pubblici più curati, sicuri e accoglienti per bambini e famiglie”.

Ora il primo cittadino fa un appello: ““invitiamo tutti, soprattutto i ragazzi che non devono fruire di spazi dedicati esclusivamente ai più piccoli, a rispettare questo spazio, contrastando ogni forma di vandalismo. I beni comuni sono di tutti e meritano attenzione e cura”.