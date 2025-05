Varazze, ripristino stradale in via Cavour dopo il cedimento della strada

Varazze. Ripristino di via Cavour. Il prossimo lunedì 5 maggio via ai lavori della tubazione danneggiata all’incrocio tra via Garibaldi e via Cavour, che ha causato il cedimento del manto stradale.

“Per ridurre i disagi – spiega il sindaco Luigi Pierfederici – l’intervento è stato programmato dopo il lungo periodo dei ponti primaverili”.

Ci saranno modifiche alla viabilità: chiuso l’accesso a via Garibaldi da Via Cavour (direzione scuole medie). Invertito il senso di marcia via Milano: si salirà verso via Garibaldi percorrendola nel senso di marcia opposto, percorrendo poi Via Ravano. Via Garibaldi sarà a doppio senso per garantire l’accesso ad autorimesse e parcheggi nella via.

La sosta per i pulmini alle scuole medie: gli scuolabus faranno sosta in via Baglietto. Gli studenti raggiungeranno la scuola salendo le scalette di collegamento.

“Durata prevista dei lavori: 10,15 giorni, salvo imprevisti. – sottolinea il primo cittadino che aggiunge- Si richiede il massimo rispetto dei divieti di sosta nelle aree interessate, per non ostacolare la viabilità provvisoria e agevolare il transito dei veicoli. Grazie per la collaborazione, ovviamente si cercherà di eseguire i lavori nel minor tempo possibile e ridurre il disagio alla viabilità”.