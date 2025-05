Varazze. Con l’arrivo dell’estate, Varazze si presenta al pubblico con un nuovo volto: nasce il brand turistico “Varazze – All Season Holidays”, accompagnato da un piano di comunicazione strategico per rafforzare l’identità della destinazione e valorizzare un’offerta in perfetto equilibro tra balneare, patrimonio naturale, storico e culturale, che rende il territorio attrattivo tutto l’anno.

Il progetto grafico e narrativo – elaborato da Studiowiki, agenzia di comunicazione savonese associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite – ruota attorno all’idea di “orizzonti verticali”: un’immagine che unisce la vastità del mare aperto e le vette delle montagne alle spalle della città, in un equilibrio dinamico e rigenerante. Il nuovo logo si ispira alla brezza marina, simbolo di benessere e movimento, e richiama il legame profondo tra la natura e l’anima di Varazze.

Proprio a partire dal nuovo logo e al concetto di “brezza della vacanza” si svilupperà anche la prossima campagna di comunicazione, che punta a consolidare l’immagine, l’identità e la notorietà della destinazione. Tra i prossimi passi del piano strategico di comunicazione, anche l’apertura di canali social dedicati alla promozione turistica, che andranno ad affiancare i canali istituzionali del Comune di Varazze, e il nuovo portale turistico Varazze.it, online a partire dal 30 giugno prossimo, realizzato da Kumbe, agenzia trentina specializzata nella creazione di piattaforme digitali per destinazioni turistiche.

“Il nuovo brand e la nuova strategia di comunicazione sono molto più di una campagna estiva: sono il segno di un cambiamento di visione – dichiara Luigi Pierfederici, sindaco di Varazze – Ci siamo posti l’obiettivo di crescere in modo armonico, valorizzando tutte le energie della città: dagli operatori economici alle associazioni culturali e sportive, dal tessuto commerciale ai protagonisti dell’accoglienza. Varazze dispone già di un prodotto turistico di qualità, ricco e articolato, che deve essere veicolato in modo unitario, perché il nostro territorio ha davvero molto da offrire. Lo sviluppo del territorio passa attraverso il turismo, che è una delle nostre ricchezze principali, e per questo occorre comunicare meglio, insieme, ciò che siamo. Fare rete è la parola d’ordine di questo nuovo piano di comunicazione, che è partito dall’analisi di ciò che già esiste per valorizzarlo, coordinarlo e metterlo a sistema. È un progetto collettivo e partecipato, che punta su qualità, sostenibilità e destagionalizzazione: una strategia che consentirà di sviluppare ulteriori opportunità per la nostra città”.

Varazze presenta il nuovo brand turistico e gli eventi dell’estate 2025

Dall’attenta mappatura delle esperienze e degli attrattori del territorio, grazie al coinvolgimento attivo degli operatori, l’offerta turistica di Varazze è stata inoltre aggregata in 6 temi vacanza, intorno ai quali si svilupperanno tutte le attività di comunicazione e promozione della destinazione: Outdoor & Natura, Mare & Spiagge, Cultura & Tradizioni, Gusto & Lifestyle, Wellness & Relax, Eventi & Sport.

In particolare, l’estate 2025 sarà caratterizzata da un ricco calendario di eventi, che intersecano diversi filoni tematici per intercettare un pubblico ampio, di tutte le età.

Il mese di giugno si apre all’insegna della cultura al femminile, con la prima edizione del Varazze Cult Fest “Parole al femminile”, che propone sei incontri con affermate scrittrici italiane, e la rassegna “Varazze Città delle Donne”, che celebra il talento femminile attraverso concerti, proiezioni, danza e spettacoli. Spazio poi al teatro, con lo spettacolo itinerante Shakespeare by Night del Teatro della Tosse, il 14 giugno nel Parco Villa Croce, e la rassegna Teatro in Giardino, tra il 27 giugno e il 22 agosto nello scenario del Giardino delle Boschine.

Luglio si apre con il Festival di Architettura “Abitare la Vacanza. Architetture per il tempo liberato”, che dal 1° al 5 luglio esplora le trasformazioni architettoniche e paesaggistiche della costa ligure e francese nel secondo dopoguerra. Si prosegue in musica, con una tappa del Riviera Jazz & Blues Festival (4 luglio) che animerà la città con street food e la musica di Ayom e Sandro Joyeux, e la storica rassegna “Varazze è Lirica”, giunta alla 26ª edizione, che culminerà il 1° agosto con il concerto del soprano Mariella Devia e la consegna del Premio “Francesco Cilea”. Dal 23 luglio al 22 novembre 2025, Varazze ospita inoltre Oltremare 2025, un evento artistico-culturale che trasforma la cittadina ligure e il suo entroterra in un palcoscenico per 12 eventi tra concerti serali, all’alba e al tramonto, performance site-specific nelle colline, una residenza artistica, e masterclass per studenti.

Dal 4 all’8 agosto, la Notte Blu porterà musica, libri, shopping e grandi ospiti come Fabio Rovazzi, Enula ed EL MA, in una grande festa dedicata al mare e al blu. A settembre (27–28), infine, Varazze ospiterà il Varazze Adventure Festival, con attività sportive per tutte le età tra mare e montagna, mentre a chiudere simbolicamente la stagione estiva, il 5 ottobre le Frecce Tricolori sorvoleranno la città nel Terzo Air Show. Nelle giornate del 3/4/5 ottobre, Varazze ospiterà anche il 50° premio Nazionale “Alpino dell’anno 2024”.

“Abbiamo voluto creare un’offerta che valorizzasse tutte le anime della città – culturale, musicale, sportiva e ambientale – puntando su eventi che parlino a un pubblico ampio e diversificato, concludono l’assessore al turismo Marilena Ratto e l’assessore alla cultura Maria Angela Calcagno – E’ un’estate pensata per residenti, turisti affezionati e nuovi visitatori, all’insegna della qualità e della partecipazione”.

I GRANDI EVENTI DELL’ESTATE 2025 A VARAZZE

VARAZZE CULT FEST | “Parole al Femminile”

“Parole al Femminile” è una nuova rassegna letteraria, pensata come uno spazio aperto, libero da etichette, distinzioni di genere o pregiudizi. Un festival che celebra la cultura come incontro autentico tra chi scrive e chi legge, accompagnato dal suono delle onde di Varazze.

Nel mese di giugno, il festival propone una serie di incontri serali, alle ore 21:00 presso il Giardino delle Boschine, con sei autrici italiane contemporanee, presentate da ospiti del mondo editoriale. Protagoniste di questa prima edizione saranno Francesca Pongiluppi, Alessandra Selmi, Erica Cassano, Lorenza Gentile, Susy Zappa e Cristina Rava.

TEATRO DELLA TOSSE | SHAKESPEARE BY NIGHT

“Shakespeare by night” fa tappa a Varazze sabato 14 giugno, con tre repliche alle ore 19:00, 20:30 e 22:00, nel suggestivo scenario del Parco Villa Croce.

Per il secondo anno Varazze ospita il Teatro della Tosse: una collaborazione che rinnova il legame tra la città e il teatro di qualità. Lo spettacolo, ideato e diretto da Emanuele Conte e prodotto dalla Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, è un affascinante percorso teatrale notturno che rende omaggio all’universo di William Shakespeare e ai suoi personaggi più celebri: un’esperienza teatrale coinvolgente e suggestiva, che parla al presente attraverso la forza eterna dei testi shakespeariani, esplorando con intensità temi universali come l’amore, il potere, la paura, il desiderio e la libertà.

VARAZZE CITTÀ DELLE DONNE

Varazze celebra il talento e la creatività delle donne con un’estate ricca di eventi dedicati alla musica, alla danza, al cinema e allo spettacolo.

Il programma offre concerti emozionanti, come quello di Giua e Riccardo Tesi il 13 giugno, un omaggio a grandi interpreti come Milva, Giuni Russo e Alice il 21 giugno e il concerto della Banda Cardinal Cagliero il 26 giugno. Il cinema sarà protagonista con la proiezione del film “Diamanti” il 25 giugno, mentre la danza avrà il suo spazio con la Vetrina di Danza il 5 e 6 luglio. Per chi ama il movimento e il benessere, il 22 giugno si potrà partecipare a un evento fitness all’aperto in modalità Silent Mode. La tradizione e il legame con il mare verranno celebrati, in occasione della Notte Blu, il 6 agosto con la presentazione della Bandiera Blu, seguita dal concerto “Canzoni dai sette Mari” con Eliana Zunino & The Little Mice. L’8 agosto, infine, una serata speciale vedrà protagonisti Fabio Rovazzi, Enula ed EL MA in un evento all’insegna della musica e del divertimento.

TEATRO IN GIARDINO

Anche quest’estate torna la Rassegna Teatro in Giardino, un appuntamento ormai atteso da tanti, che unisce spettacolo, musica e comicità in uno scenario davvero speciale: il Giardino delle Boschine, luogo che si trasforma in un piccolo teatro all’aperto sotto le stelle.

Tra il 27 giugno e il 22 agosto, sette serate, tutte diverse, pensate per farci ridere, emozionare e magari anche riflettere, in compagnia di artisti, compagnie teatrali e musicisti.

FESTIVAL ARCHITETTURA. “ABITARE LA VACANZA, ARCHITETTURE PER IL TEMPO LIBERATO”

Dall’1 al 5 luglio, un festival partecipativo esplora le trasformazioni architettoniche e paesaggistiche della costa ligure e francese nel secondo dopoguerra, tra turismo di massa e nuove forme dell’abitare.

Il focus sarà sui grandi complessi residenziali e ville tra Liguria e Côte d’Azur, con esempi come i progetti di Daneri a Sanremo e Ospedaletti, e di Gardella e Zanuso a Varazze.

Mostre, visite, laboratori e residenze artistiche coinvolgono cittadini e visitatori nella valorizzazione del patrimonio costiero.

AYOM + SANDRO JOYEUX+ dj set @ “Riviera Jazz & Blues Festival 2025”

Alle 18:30 di venerdì 4 luglio, parte la serata del Riviera Jazz & Blues Festival 2025 con street food in Piazza San Bartolomeo, seguita dal concerto nel Giardino delle Boschine con Ayom, Sandro Joyeux e un DJ set finale.

Ayom è una band multiculturale con musicisti da Angola, Brasile, Grecia e Italia, guidata dalla magnetica Jabu Morales. Il loro sound fonde ritmi afro-brasiliani e mediterranei in un viaggio musicale che attraversa la diaspora africana. Vincitori di premi internazionali e acclamati da Le Monde per la loro energia live, Ayom portano sul palco una miscela unica di tradizione, innovazione e festa. Una serata di musica, cultura e ritmo da non perdere.

VARAZZE È LIRICA

Anche per l’estate 2025, Varazze si prepara ad accogliere la 26ª edizione di “Varazze è Lirica”, una delle manifestazioni musicali più amate della Riviera ligure, capace ogni anno di trasformare la città in un vero palcoscenico all’aperto. Un viaggio affascinante e coinvolgente nel mondo della lirica che, da luglio a settembre, unisce cultura, bellezza e grande musica.

La rassegna, nata per valorizzare l’opera lirica e i suoi interpreti, offrirà anche quest’anno un ricco calendario di concerti ed eventi, che si svolgeranno in luoghi simbolo della città come Piazza Sant’Ambrogio, l’Oratorio di San Giuseppe e S.S.ma Trinità, e la storica Collegiata di Sant’Ambrogio.

Momento clou dell’estate sarà venerdì 1 agosto, quando la grande soprano Mariella Devia si esibirà in un concerto lirico che culminerà con la consegna del prestigioso Premio Città di Varazze “Francesco Cilea”, riconoscimento dedicato ai grandi protagonisti del panorama lirico.

OLTREMARE 2025 – VARAZZE OLTRE (AL) MARE

Dal 23 luglio al 22 novembre 2025, Varazze ospita Oltremare 2025, un evento artistico-culturale che trasforma la cittadina ligure e il suo entroterra in uno spazio di esplorazione e contaminazione creativa. Lontano dalle rotte convenzionali, il festival si ispira al significato originale del termine “oltremare” – il blu profondo dei lapislazzuli giunti da oriente – per proporre un viaggio tra sonorità, paesaggi e linguaggi nuovi.

Il programma prevede 12 eventi tra concerti serali, all’alba e al tramonto, performance site-specific nelle colline, una residenza artistica, e masterclass per studenti. In occasione del 75° anniversario della morte di Francesco Cilea, verrà eseguito un brano inedito ispirato alla sua poetica, insieme a trascrizioni e riarrangiamenti originali.

NOTTE BLU

La Notte Blu di Varazze illuminerà la città dal 4 all’8 agosto con eventi dedicati al mare e alla 24ª Bandiera Blu. Tra i momenti clou: la presentazione del libro “Racconti al faro” con Susy Zappa (4 agosto), il concerto “Canzoni dai sette mari” (6 agosto), e una grande serata con Radio 105 Show, Fabio Rovazzi, Enula ed EL MA (8 agosto). Shopping, street food e animazioni renderanno ogni serata speciale sotto le stelle.

VARAZZE ADVENTURE FESTIVAL

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, la Marina di Varazze e i sentieri del Parco del Beigua ospiteranno due giornate dedicate allo sport, alla natura e al divertimento all’aria aperta. L’evento, gratuito e aperto a tutti, offrirà un ampio ventaglio di attività: trekking guidati, corsi di arrampicata, uscite in vela, mountain bike, test bike, gare di CrossFit, yoga, voli in parapendio e molto altro.

Questa manifestazione rappresenta un’occasione speciale per valorizzare il legame tra sport, ambiente e comunità, mettendo in luce l’importanza dell’associazionismo locale come motore di coesione sociale e sviluppo del territorio. Un weekend da vivere insieme, all’insegna del movimento, della scoperta e della condivisione.

AIR SHOW E FRECCE TRICOLORI

Il Terzo Air Show di Varazze, in programma il 5 ottobre 2025, sarà un evento ad alto valore simbolico e tecnico. Con la partecipazione straordinaria delle Frecce Tricolori, la manifestazione celebra il ruolo storico della città nello sviluppo dell’industria aeronautica e nautica italiana.

Varazze fu culla di innovazione già dal 1907 con il “barchino” – antesignano dell’aliscafo – e durante la Prima Guerra Mondiale con la CIVES, che fornì idrovolanti e formò piloti per la Regia Marina. A seguire, la Motori De Giorgi rese la città protagonista nella motonautica fino agli anni ’50. Oggi, questo Air Show diventa occasione per riflettere sul valore della memoria industriale e sul rilancio delle competenze tecnologiche italiane. Un appuntamento imperdibile tra spettacolo, storia e visione futura. Nelle giornate del 3/4/5 ottobre, Varazze ospiterà anche il 50° premio Nazionale “Alpino dell’anno 2024”.