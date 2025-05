Varazze, tristezza per la scomparsa di Giuseppe Ghigliazza

Varazze. Profonda tristezza per la scomparsa di Giuseppe Ghigliazza. Aveva 90 anni ed era molto conosciuto in città per essere stato uno Scout, già all’epoca del fondatore del gruppo varazzino, l’amato ingegner Carlo Nocelli, e molto legato all’Oratorio Don Bosco.

Qui, inoltre, ricoprì incarichi nell’associazione Ex Allievi. Fu priore della Confraternita di Nostra Signora Assunta. Presente e attivo nelle manifestazioni religiose e culturali. Vice presidente dell’associazione Sacre Rappresentazioni di Santa Caterina da Siena e socio fondatore dell’associazione Varagine.it, Archivio Storico Fotografico.

E, insieme a queste realtà e all’Oratorio, anche gli Adulti Scout sono molto addolorati. Giuseppe è venuto a mancare proprio nell’anno in cui ricorre l’80esimo anniversario della loro fondazione a Varazze. Una ricorrenza molto importante.

“Noi non lo dimenticheremo, men che mai quest’anno che sono ottant’anni di scoutismo a Varazze”. Oggi, 6 maggio, alle 18, sarà recitato il rosario in ricordo di Giuseppe Ghigliazza nell’Oratorio dell’Assunta. L’ultimo saluto, domani, alle 15, nella Collegiata di Sant’Ambrogio.