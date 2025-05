Varazze, atletica in lutto per la scomparsa di Rosolino Damele: suo il record ligure nei 3000 siepi

Varazze. È scomparso Rosolino Damele. Una notizia che rattrista il mondo dell’atletica, e non solo. Varazze è in lutto per la scomparsa di questo grande cittadino e podista. Suo ancora il record ligure nei 3000 siepi. Varazzino, conosciuto e stimato, più volte campione ad alti livelli.

“È mancato Rosolino Damele, classe 1953, è stato un protagonista della pista e delle corse su strada degli anni Ottanta – lo ricorda così, con affetto, anche la Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera che aggiunge – Tesserato per l’Atletica Varazze e l’Atletica Arcobaleno prima, per un periodo per l’ATA Acqui per poi tornare con l’Atletica Varazze. Detiene ancora il record ligure nei 3000 siepi con il crono di 8:46.80 stabilito a Roma il 17 luglio del 1979”.

“Ai familiari – conclude l’associazione – vanno le condoglianze di tutta l’atletica ligure”.