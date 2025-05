Vado sconfitto in finale playoff, la NovaRomentin vince 2-0

Romentino. Il Vado manca l’appuntamento con il tris. Dopo due vittorie consecutive nei playoff di Serie D, i rossoblù perdono 2-0 contro la NovaRomentin. Il gol di Rizzo che dopo soli otto minuti indirizza la sfida, poi chiude i conti Dodaro trasformando un calcio di rigore all’88’.

Va ricordato, comunque, che la vittoria di oggi non avrebbe garantito l’accesso alla prossima Serie C, ma solo un posto di privilegio in caso di un eventuale ripescaggio.

Di seguito le formazioni del match:

NovaRomentin: Ferrante, Cannistrà, Svystelnyk, Saccà, Dodaro, Rizzo, Bugno, Chelli, Vernocchi, Estrella Galeazzi, Bertoni. A disposizione: Cusumano, Rosato, De Lorenzis, Bignoli, Bertelegni, Siciliano, Giacometti, Gozzo, Rocco. Allenatore: Andres Pablo Gonzalez.

Vado: Bellocci, Pisanu, Montesano, Capra, Vita, Michelucci, Abonckelet, Venneri, Donaggio, Troiano, Foglio. A disposizione: Sattanino, Monteverde, Picone, Mameli, Ndianefo, Corengia, Merkaj, Corsa, Prisco. Allenatore: Rodrigue Boisfer.