“Un goal per il Gaslini”, a Mallare il trofeo di calcio a 5 delle pubbliche assistenze e Cri del savonese

Mallare. “Un Goal per il Gaslini”: da un’idea di una milite della Croce bianca di Cairo, Sara Bellunghi, è nata l’iniziativa in programma il 5 luglio, al campo sportivo di Mallare, dove si disputerà un torneo di calcio a cinque con l’obiettivo di sostenere l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Il “Trofeo delle pubbliche assistenze e Croci rosse della provincia di Savona”, vedrà in campo le squadre delle associazioni di soccorso del territorio dalle ore 9 alle 19 e durante la giornata non mancheranno stand gastronomici, birra artigianale, DJ set, tatuaggi e un fotografo che immortalerà i momenti più belli.

“Sono immensamente felice e orgogliosa di annunciare il torneo. Questo progetto è nato dal cuore, con l’intento non solo di far divertire i partecipanti ma anche di fare qualcosa di concreto per chi ha bisogno – spiega Sara – Tutto il ricavato andrà a supportare il reparto di oculistica dell’Ospedale Gaslini, una realtà che ogni giorno salva e migliora le vite di tanti bambini. Ogni singolo contributo aiuterà a fornire attrezzature e sostenere le cure specialistiche. Questo torneo è per me qualcosa di molto personale, un modo per restituire alla comunità un po’ di ciò che la vita mi ha dato. E’ un’opportunità per unire sport, solidarietà e speranza. Ringrazio in anticipo tutti coloro che parteciperanno e sosterranno l’iniziativa. Insieme possiamo fare la differenza.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Sara alla mail: sarabellunghi94@aiclud.com