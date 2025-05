Un fine settimana a teatro con gli allievi della Scuola di Teatro del Barone Rampante

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno alle ore 20.30, 56 giovani dai 9 ai 25 anni saliranno sul palcoscenico del Teatro Gassman di Borgio Verezzi diretti dai docenti Andrea Nicolini (recitazione e canto teatrale), Iacopo Ferro (recitazione) Claudia Monti (teatro danza) per presentare “La conferenza degli uccelli”, lo spettacolo del saggio di fine anno. Un progetto ardito e originale che racchiude in sé il senso più profondo del lavoro teatrale, nei suoi valori di coralità e inclusione.

Scrive Andrea Nicolini: “Farid Uddin Attar visse nel Dodicesimo secolo in Persia e affrontò un tema spesso trattato nella poesia orientale: un gruppo nutrito di uccelli si libera da ogni legame mondano per ritornare verso il loro Re nello spirito, il Simorgh. Per ciascuno di loro si tratta di rinunciare ad abitudini, piaceri, piccoli o grandi deliziosi legami, e questo (noi tutti lo possiamo capire bene) comporta un grande sacrificio. Ecco che ciascuno di loro ritiene di avere già un Re, cioè un punto di riferimento: chi le pietre luccicanti, chi la mano sicura del proprio addestratore, chi la solitudine. E poi c’è tra loro chi si piace infinitamente, o chi si sente re di se stesso e così si basta. Sono le Upupe, uccelli avvezzi alle lunghe traversate, che riescono infine ad illuminare gli altri volatili e a radunarli per il decollo“.

“Il viaggio è lungo e faticoso, a volte mortale. Più si avvicinano al loro Signore dal quale essi sanno di discendere come un arcobaleno si divide in tanti colori (le loro stesse piume provengono da quell’insieme eterno che stanno cercando di raggiungere), e più il viaggio appare impossibile, giocato ben al di là delle loro limitate forze. Attraverseranno così il Deserto e poi sette Valli: la Valle della Ricerca, dell’Amore, poi della Conoscenza, dell’Indipendenza, dell’Unità, dello Stupore e infine la Valle della Morte. In ciascuna apprenderanno qualcosa di determinante, e abbandoneranno una parte del loro antico sé. Giungeranno al loro Simorgh? E in quanti? E come si presenterà, finalmente, il Simorgh? Questo è lo svelamento finale dello spettacolo. Se nella prima parte, al loro raduno, gli uccelli, per comprendere meglio l’urgenza del viaggio da compiere, fanno apparire degli esempi in forma di storie nella storia (storie di principesse, principi, mendicanti, cortigiani), nella seconda parte, durante il volo, avranno la sorte di incontrare strani esseri che apriranno loro gli occhi: eremiti, vecchiette multipotenti, cercatori, astrologi, uccelli perduti che appartenenti ad altri viaggi e ad altre spedizioni. Per concludere, alcune volte le battute che questi personaggi affascinanti si dicono sono di una forza folgorante. Altre volte sono oblique, altre ancora difficili da cogliere con la mente umana. A partire da Attar e poi da Carrère, autore francese che pigliò in mano la narrazione insieme al grande Peter Brook, noi abbiamo lavorato per approfondimenti, improvvisazioni, lente comprensioni e molte aggiunte che sono venute direttamente dalle sensibilità man mano acquisite da parte dei ragazzi sui loro singoli personaggi. Speriamo davvero di riuscire tutti insieme a coinvolgervi in questo viaggio affascinante“.

Domenica 1 giugno, alle 17.30, precederà la replica dello spettacolo il saggio dei più piccoli attori del Barone Rampante che, diretti da Lara Galli, interpreteranno “I musicanti di Brema” dai Fratelli Grimm, adattamento di Roberto Piumini e note di Giorgio Scaramuzzino. E i giovani interpreti sul palco del Gassman saranno 64. Ecco i loro nomi:

Bianca Pacifico

Tommaso Scola

Antonio Scrivano

Elia Farinazzo

Gisella Panizza

Nina Canfora

Caterina Bussa

Edoardo Canale

Alex Gentile

Maddalena Ottolia

Alessandro Mattiauda

Giorgia Pastorino

Aurora Mileto

Sara Mohamed

Leonardo Cistaro

Stella Boragno

Rachele Parodi

Violetta Klaus

Perla Michelini

Bianca Cammareri

Francesca Pollione

Mia Saracino

Matteo Ruggero

Gioele Pecchioni

Celeste Peccenati

Asia Damele

Lorenza El Ghadbane

Carlotta Camboni

Francesca Bianco-Tonetti

Sofia Calli

Francesco Arecco

Emma Squarise

Matteo Alienda

Pietro Michelini

Gioia Crippa

Micol Frascherelli

Noah Verdesio

Erhun Raffreddato

Lorenzo Grillo

Edoardo Catelli

Asia Spotorno

Eleonora Oberto

Chiara Spiezia

Elliot Klaus

Noa Cardona

Bianca Mina

Evaluna De Cesero

Ilya Sala

Gretel Giuni

Talia Frascherelli

Greta Orefice

Vittorio Sasso

Roberta Salomone

Thomas De Piano

Cloe Rinaldi

Pietro Lo Presti

Filippo Nida

Loris Ceka

Gregorio Codias

Alex Giuni

Davide Ottonello

Edoardo Barbi

Vittoria Capostagno

Nicolò Vinti

Con il patrocino e il contributo del Comune di Borgio Verezzi e della Fondazione De Mari. Ingresso offerta libera.