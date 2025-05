Turismo, in Liguria è aprile da record: +5,4 di presenze rispetto allo scorso anno

Regione. I dati preliminari dell’Osservatorio Turistico Regionale confermano, anche per il mese di aprile, la costante crescita delle presenze turistiche in Liguria. Secondo le rilevazioni relative a circa il 90% delle strutture alberghiere rispondenti, la Liguria ha registrato nel mese di aprile il record di 764.955 presenze, con un aumento del 5,4% rispetto al 2024. Da sottolineare la crescita parallela sia dei visitatori stranieri (+6,9%), sia di quelli italiani (+4%).

Ed è proprio di turismo che si è parlato anche nel corso dell‘ultimo episodio de “La Telefonata“, il podcast di IVG, con ospite il presidente provinciale della FIPE Confcommercio Carlomaria Balzola.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON CARLOMARIA BALZOLA

In particolare, è da evidenziare il dato di Genova, dove si registrano 156.316 presenze totali, di cui oltre 75 mila straniere, con un incremento del 16,3% rispetto al 2024 (+26,6% di stranieri e +8% di italiani).

“I dati di aprile confermano che la Liguria è sempre più una destinazione turistica di riferimento, a livello nazionale e internazionale, capace di attrarre visitatori in ogni periodo dell’anno – commenta il presidente della Regione Liguria -. Un risultato che premia non solo la bellezza del nostro territorio, ma anche l’efficacia del lavoro che stiamo portando avanti come sistema regionale. Eventi di richiamo come Euroflora e i Rolli Days, sostenuti da una promozione mirata e strategica, hanno acceso i riflettori su Genova e sull’intera Liguria. Ma non ci fermiamo: continuiamo a investire nella valorizzazione dei borghi e dell’entroterra, nella cultura, nella natura e in un modello turistico sempre più sostenibile e competitivo. La destagionalizzazione è ormai una realtà: la Liguria è una regione da vivere tutto l’anno”.

“È importante evidenziare che i dati finora disponibili coprono circa il 90% delle strutture ricettive regionali – spiega l’assessore regionale al Turismo –. Questo significa che, una volta completata la rilevazione e integrati i dati mancanti, le proiezioni indicano un totale potenziale di circa 800mila presenze nel mese di aprile. Parallelamente, anche il numero degli arrivi potrebbe raggiungere e superare le 375mila unità, rafforzando ulteriormente la portata del risultato. Si tratta di numeri che, se confermati, rappresenterebbero un massimo storico per il mese di aprile e confermano l’idea di una Liguria sempre più attrattiva anche nella media stagione e non solo nei mesi estivi”.